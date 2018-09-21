С понедельника Благовещенск останется без горячей воды

Фото: uP50.ru

На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ завершились сезонные ремонтные работы. Впереди – осенние гидравлические испытания и полная остановка магистральных тепловых сетей. С 8 часов в понедельник, 24 сентября, до 20 часов пятницы, 28 сентября, будет приостановлено горячее водоснабжение по всему городу.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 25 сентября с 8 часов до 20 часов – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем внутри станции выполнят ремонтные работы, осуществить которые возможно только при полной остановке магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. Согласно графику ремонта, на выполнение данных работ отведено два дня.

В пятницу, 28 сентября, энергетики начнут заполнение тепловых магистралей теплоносителем. К 20 часам горячая вода должна появиться во всех районах города.

«Отметим, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Гидравлические испытания – последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ к отопительному сезону. Во время испытаний энергетики определяют качество проведенных ремонтных работ и готовность теплосетей к зиме. Специалисты должны удостовериться, что в холода проблем не возникнет. В случае если порывы будут обнаружены, устранение дефектов будет выполняться в оперативном порядке.