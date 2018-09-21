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21сентября
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Где пообедает в Благовещенске Елена Летучая, держат в тайне

Где пообедает в Благовещенске Елена Летучая, держат в тайне

Елена Летучая, популярная экс-ведущая программы «Ревизорро», впервые вышла на театральные подмостки. Дебют состоялся в Благовещенске в рамках XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень». Елена сыграла в конкурсной комедии «Родственные связи», во время которого произошел небольшой конфуз.

На спектакль, в котором, кроме Летучей, были заняты актёры Максим Коновалов, Никита Зверев и Анна Бачалова, собрался почти полный зал, некоторые пришли с цветами. Среди зрителей были люди разных возрастов, в том числе дети.

Сюжет спектакля «Родственные связи» незатейлив. Он развивается по принципу – жених, невеста и «любовник в шкафу». Но по ходу действия вдруг произошло непредвиденное: из шкафа раньше времени случайно вывалился актер, играющий покупателя пианино. Исполнители начали импровизировать, поэтому зрители не сразу поняли, в чём дело. Но импровизация не клеилась, зал начал хихикать, и актеры приняли решение ещё раз сыграть первое действие. И все пошло как по маслу.

Когда же на сцену вышла Елена Летучая, зал зашёлся в аплодисментах и озарился вспышками фотоаппаратов. После спектакля к ней выстроилась огромная очередь желающих сфотографироваться. Она уделила внимание всем.

«Конечно, я представляю, как актёры, переживают. Но это уже случилось, ничего страшного. Они собрались и честно всё переиграли. Что до меня, то я не называю себя театральной актрисой, мне просто было интересно сыграть на сцене, и я это попробовала. Назову это театральным экспериментом. (...) Надеюсь, судили нас не слишком строго», – прокомментировала Елена Летучая в программе «Простые вопросы».

Спектакль «Родственные связи» покажут на «Амурской осени» ещё раз – 21 сентября в Шимановске.

Елена Летучая выросла в Тынде Амурской области, в Благовещенске она окончила финансово-экономический колледж. Перед спектаклем Елена побывала в памятных для неё местах и выложила съёмки на свою страницу в Инстаграм.

Сейчас Елена готовит к выпуску новый проект «Елена Летучая. Без мусора в голове». Это двухсерийная программа на тему экологии, которая рассказывает о важности раздельного сбора мусора и его правильной переработке. Премьера состоится на Первом канале 29 сентября.

Владельцам гостиниц, кафе и ресторанов Елена Летучая пожелала больше мечтать и ничего не бояться. В Благовещенске телеведущая захотела попробовать блюда китайской кухни, попросив журналистов помочь ей выбрать заведение. В каком ресторане будет обедать экс-«Ревизорро», осталось секретом.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#Амурская осень #культура


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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    42 минуты назад

    с чего вдруг пообедает, а вдруг поужинает, ну

  • full

    full
    31 минута назад

    Она за всю поездку только один раз пообедает?

  • Tina22

    Tina22
    24 минуты назад

    может она думает, что у нас китайка как в Москве- заоблачные цены

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