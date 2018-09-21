Место в очереди за новым iPhone продают за 250 тысяч рублей

Фото: varlamov.ru

Предприимчивые россияне продают на сайте Avito место в очереди за новой моделью iPhone. Отмечается, что стоимость такой услуги составляет 250 тысяч рублей и она установлена на день старта продаж нового смартфона.

Также некоторые пользователи предлагают доставить новый iPhone до начала продаж в России (в США и Европе продажи стартуют 21 сентября). За такую услугу они просят 300 тысяч рублей.

Однако на сайте также есть объявления с более низким ценником, в частности, около 100 тысяч рублей. Другие пользователи выставляют цену в размере десяти процентов от чека и готовы провести в очереди перед магазином четыре-пять суток при любой погоде, сообщает РИА Новости.

Фото: Azərtac.com

Apple 12 сентября представила смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новую модель наручных часов Apple Watch, способных следить за сердцебиением владельца и вызывать скорую помощь в случае ЧП. В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября. Официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max — от 97 тысяч, бюджетная модель iPhone XR обойдется примерно в 65 тысяч рублей.