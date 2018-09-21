Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:45 0

С Октябрьским прервано автомобильное сообщение, с Огоджой – паромное

С Октябрьским прервано автомобильное сообщение, с Огоджой – паромное
Фото: rweek.ru

В Зейском районе поднялся уровень воды в реке Деп. Как результат, 17 сентября было прервано автомобильное сообщение с поселком Октябрьский.

В этом населенном пункте проживают 1 185 человек, из них 189 – детей, говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ. Отмечается, что тяжелобольных или нуждающихся в срочной госпитализации людей в поселке нет. Имеется запас продуктов питания – на 10 суток. Его ежедневно пополняют с помощью плавсредств.

В Селемджинском районе поднялся уровень воды в реке Селемдже, в связи с чем 14 сентября была закрыта паромная переправа на автодороге Коболдо – Огоджа. В результате без транспортного сообщения остается село Огоджа.

В Огодже проживают 348 человек, в том числе 30 детей. По информации, предоставленной главой села, имеется запас продуктов питания и медикаментов на 10 суток, который ежедневно пополняют. По информации и.о. главврача Селемджинской больницы, инсулинозависимых, инвалидов и лиц, нуждающихся в госпитализации, в Огодже нет.

Просмотров всего: 233

#наводнение #происшествия #транспорт


Общество

В Благовещенске водитель Toyota Funcargo повредил чужой автомобиль и скрылся
Общество

В Благовещенске появились знаки, призывающие пешеходов отвлечься от телефонов
Общество

На Зейском водохранилище ходил аварийный теплоход, снятый с учета
Происшествия

В Благовещенске мужчина попал под колеса микроавтобуса

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь