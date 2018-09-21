С Октябрьским прервано автомобильное сообщение, с Огоджой – паромное

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В Зейском районе поднялся уровень воды в реке Деп. Как результат, 17 сентября было прервано автомобильное сообщение с поселком Октябрьский.

В этом населенном пункте проживают 1 185 человек, из них 189 – детей, говорится в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ. Отмечается, что тяжелобольных или нуждающихся в срочной госпитализации людей в поселке нет. Имеется запас продуктов питания – на 10 суток. Его ежедневно пополняют с помощью плавсредств.

В Селемджинском районе поднялся уровень воды в реке Селемдже, в связи с чем 14 сентября была закрыта паромная переправа на автодороге Коболдо – Огоджа. В результате без транспортного сообщения остается село Огоджа.

В Огодже проживают 348 человек, в том числе 30 детей. По информации, предоставленной главой села, имеется запас продуктов питания и медикаментов на 10 суток, который ежедневно пополняют. По информации и.о. главврача Селемджинской больницы, инсулинозависимых, инвалидов и лиц, нуждающихся в госпитализации, в Огодже нет.