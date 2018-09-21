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21сентября
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сегодня, 17:07 4

Назначена предварительная дата инаугурации нового губернатора Амурской области

Назначена предварительная дата инаугурации нового губернатора Амурской области
Фото: admbur.ru

По предварительной информации, инаугурация избранного губернатора Амурской области Василия Орлова пройдет 27 сентября. По сведениям Амур.инфо, торжественное вступление нового главы региона в должность состоится в Амурском областном театре драмы. Как правило, на такие мероприятия приглашают глав субъектов Дальнего Востока.

Как сообщало Амур.инфо, Василий Орлов победил на выборах губернатора 9 сентября. За него проголосовали больше 55 % пришедших на выборы избирателей при явке примерно в 31 %. Таким образом, в новейшей истории Приамурья Орлов стал 11-м главой региона.

Три месяца по указу президента Василий Александрович руководил регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Врио он был назначен после того, как предыдущий губернатор Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока. Кстати, инаугурация Козлова проходила также в областном театре драмы.

Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске Амурской области. В 1998 году окончил БГПУ по специальности «Филология». Ему была присвоена квалификация учитель китайского и английского языков, референт-переводчик китайского языка. В 2002 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» со знанием иностранного языка, присвоена квалификация менеджер.

С 2002 по 2007 год Орлов работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество». С 2007 по 2008 год – генеральным директором ОАО «Амурский кристалл». С 2008 по 2010 год был вице-мэром Благовещенска по экономике. С 2012 года занимал должность министра экономического развития областного правительства.

В конце 2014 года Василия Орлова включили в состав кадрового резерва под патронатом президента, куда вошел еще один амурчанин – Александр Козлов.

С 2015 года Орлов занял должность представителя председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области. Летом 2017 года был переведен в Москву в блок подготовки кадров.

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#выборы #губернатор #областная власть


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Так это он так до руководил Амурским кристалом до банкротства? Хотя производство алкоголя всегда занимало одно из ведущих мест по доходности!!!

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Как правило, на такие мероприятия приглашают глав субъектов Дальнего Востока.



    ну к 27 числу в аккурат и Хабаровский глава определится и в Приморье наверное уже нового врио, посвежей, назначат...

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    49 минут назад

    Заглянула в Календарь. Инаугурация будет 27 сентября в 270-й день года – какое сочетание цифр? А день какой – Крестовоздвижение!!! Символично - вступление в должность, как воздвижение Креста Служения! Хочется надеется, что символического же на кресте распятия спустя время не будет!))

    А еще вот 27 сентября будет – Всемирный день туризма. Надеемся, что новый губернатор, как прошлые, не вступит в должность временно, как турист! 27 сентября – еще и Всемирный день моря. Хочется верить, что новый губернатор не утонет в море амурских проблем и уверенно преодолеет путь на своей губернаторской Галере!27 сентября и День воспитателя и дошкольных работников. Хочется верит, что новый губернатор сумеет выступить в роли губернатора-воспитателя, прежде всего всех нерадивых чиновников с мышлением «дошколят»… )))

  • Статист

    Статист
    35 минут назад

    Один балбес из СМИ написал, остальные подхватили. А тем временем:

    "Инаугурация — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства[1]. Слово инаугурация происходит от лат. augures — «авгур» через лат. inauguro — «гадать по полетам птиц»[2]. В основе своей этот ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов. Однако в современных монархиях коронация вытеснена менее формальной инаугурацией (за исключением Великобритании)."

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