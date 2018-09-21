Дожди в большинстве районов: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября

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В Амурской области 21 сентября ожидается увеличение облачности до значительной, в большинстве районов пройдут дожди, местами осадки будут сильными, возможна гроза. Ветер дует с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 18…23, на севере региона термометры покажут плюс 15…20, местами в дожде будет плюс 5…10. В Благовещенске также ожидается увеличение облачности, во второй половине дня пройдет дождь с усилением в вечернее время, возможна гроза. Юго-восточный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура составит плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL