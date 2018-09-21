На Зейском водохранилище ходил аварийный теплоход, снятый с учета

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Сковородинская транспортная прокуратура выявила нарушения, касающиеся Зейского водохранилища. Там ходил аварийный теплоход, несколько лет назад снятый с учета.

Речь идет о судне «Бомнак» 1979 года постройки. Оно было снято с учета Российского речного регистра в 2013 году, а его техническое состояние признали негодным. Вместе с тем буксирный теплоход продолжал работать «при отсутствии действующего классификационного свидетельства и данных, подтверждающих его удовлетворительное техническое состояние», сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Это могло причинить «вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц», поэтому Сковородинский транспортный прокурор обратился в суд. Он потребовал запретить эксплуатацию теплохода «Бомнак» до устранения нарушений законодательства, а именно – до его освидетельствования и подтверждения надлежащего состояния.

Решением Зейского районного суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу.