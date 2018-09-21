Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

На Зейском водохранилище ходил аварийный теплоход, снятый с учета

На Зейском водохранилище ходил аварийный теплоход, снятый с учета
Фото: deti.fm (архивное фото)

Сковородинская транспортная прокуратура выявила нарушения, касающиеся Зейского водохранилища. Там ходил аварийный теплоход, несколько лет назад снятый с учета.

Речь идет о судне «Бомнак» 1979 года постройки. Оно было снято с учета Российского речного регистра в 2013 году, а его техническое состояние признали негодным. Вместе с тем буксирный теплоход продолжал работать «при отсутствии действующего классификационного свидетельства и данных, подтверждающих его удовлетворительное техническое состояние», сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Это могло причинить «вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц», поэтому Сковородинский транспортный прокурор обратился в суд. Он потребовал запретить эксплуатацию теплохода «Бомнак» до устранения нарушений законодательства, а именно – до его освидетельствования и подтверждения надлежащего состояния.

Решением Зейского районного суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу.

Просмотров всего: 330

#транспорт


Общество

В Благовещенске водитель Toyota Funcargo повредил чужой автомобиль и скрылся
Общество

В Благовещенске появились знаки, призывающие пешеходов отвлечься от телефонов
Происшествия

С Октябрьским прервано автомобильное сообщение, с Огоджой – паромное

Происшествия

В Благовещенске мужчина попал под колеса микроавтобуса

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь