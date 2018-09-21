Браконьеры добили запутавшегося в кабеле лося: обзор прессы

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В Европе изменились границы нормы артериального давления; учительница отправила ученика в больницу с сотрясением мозга; на храм минобороны собрали миллиард рублей за две недели. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Не пропусти

Для начала о, пожалуй, самом важном. Нет, не о деньгах. О здоровье. В «Российской газете» говорится об обновлении рекомендаций по лечению гипертонии. Теперь верхней границей нормы считаются значения 130 на 80. Раньше считалось 140 на 90. То есть, учитывая новый стандарт, больными стали те, кто вчера был здоров. А далее в статье «Гипертония, не дави!» поясняется, что количество гипертоников последние годы удвоилось, болезнь шагает по планете семимильными шагами, и давно пора всем иметь дома прибор для измерения давления. У вас его нет? Тогда болезнь идет к вам!

Полный абзац

Еще в газете стоит прочесть о том, что автомобильные номера скоро изменятся. Первое – они будут изготавливаться по несколько иным стандартам. Второе – опознавательные знаки водителя с ограниченными возможностями станут персонифицированными.

Я же обращу ваше внимание на статью о том, как в Якутии несчастный лось запутался рогами в кабеле волоконно-оптической связи. Фотографию беспомощного сохатого, стоящего у обочины федеральной автодороги «Колыма», опубликовал в социальных сетях проезжавший мимо водитель. Спасать бедолагу отправилась группа экологов. Не успели. Раньше них до лося добрались браконьеры. Очень голодные были.

Напишут же такое

Далее у нас «Российская газета-Неделя». Интересное разнотемье. Разговоры о поэзии, о кино (оно не ограничивается только фестивалем «Амурская осень»), о спорте. О здоровье, опять же (состоятельные люди, оказывается, едят простую еду – мясо, рыбу. Но только не переработанные, не фарш. Что еще… Еще зелень, овощи. Но только свежие, не маринованные – питанию посвящена целая страница.

Я же в первую очередь прочитал о том, как в Санкт-Петербурге учительница, которую достали ученики (показали все, на что способны: плевались, бросались мусором, орали – ну, вы знаете, что и как делается, когда в класс приходит незнакомый педагог), пытаясь урезонить детишек, случайно, повернувшись, задела подростка, и тот, упав, попал в больницу с сотрясением мозга. Как-то еще удалось аккуратно повернуться.

Очень интересно

В «Амурской правде» зачитался интервью с польским актером Ежи Штуром, которое подготовила Надежда Кожевникова. Для многих – это исполнитель роли киллера-неудачника в блестящей кинокомедии «Дежавю». Еще его знают по «Новым амазонкам». Но мало кто в курсе, что он еще глубокий и успешный режиссер, фильмы которого становятся лауреатами больших кинофестивалей и покупаются в прокат кинематографическими державами. Прочел с большим интересом еще и потому, что высоко ценю польскую культуру и очень сожалею, что отношения с Польшей у нас крайне разлажены.

На посошок

«Комсомольская правда» публикует фотографию президента В. Путина со снайперской винтовкой нового образца в руках. Прицеливается. Наверное, в мишень.

Вообще, в газете сегодня можно прочесть и о том, что впервые в истории России пройдет третий тур губернаторских выборов (речь о Приморье), и о том, что на храм министерства обороны миллиард (правда, рублей) собрали всего за две недели (среди жертвователей – Никита Михалков, Леонид Якубович, Владимир Соловьев, Александр Карелин – то есть те, кто и в одиночку мог бы этот храм возвести), и о том, что на повышение окладов чиновников направят дополнительные 600 миллиардов рублей.

Но всё это затмевается фотографией нашего президента В. Путина с винтовкой в руках. Прицеливается. Наверное, в мишень.