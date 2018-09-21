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21сентября
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сегодня, 09:02 0

В Благовещенске мужчина попал под колеса микроавтобуса

В Благовещенске мужчина попал под колеса микроавтобуса
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Вечером 20 сентября в Благовещенске произошел наезд автомобиля на пешехода. Под колеса микроавтобуса попал мужчина. Это произошло в 19:26 в районе дома № 142 по улице Калинина.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, водитель машины Toyota Town Ace сбил мужчину 1961 года рождения, когда тот переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко едущим автомобилем.

Пострадавший получил травмы, он был доставлен в больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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