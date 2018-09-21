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21сентября
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сегодня, 08:42 0

В серьезном ДТП в селе Чигири пострадали два человека

В серьезном ДТП в селе Чигири пострадали два человека
Фото: instagram.com/blag_dtp

В селе Чигири произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия появились в социальных сетях. На снимках видно, что столкнувшиеся автомобили получили значительные повреждения.

Инстаграм-паблик blag_dtp, опубликовавший фото, пишет, что ДТП случилось в районе перекрестка улиц Центральной и Отрадной, а столкновение машин было лобовым. Утверждается, что виновником происшествия стал водитель легковушки Nissan. «Водитель в нетрезвом состоянии, есть пострадавшие», – отмечает паблик.

Аварию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в отделе ГИБДД по Благовещенску. В ведомстве рассказали, что она случилась 20 сентября в 19:31, в районе дома № 28 по улице Центральной. К настоящему времени известно, что произошло столкновение двух автомобилей, два человека пострадали. Это водитель и пассажир одной из легковушек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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