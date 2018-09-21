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21сентября
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сегодня, 08:10 6

В Якутии задержали крупнейшую в истории партию биодобавок

В Якутии задержали крупнейшую в истории партию биодобавок
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Рекордную партию биологически активных добавок задержали сотрудники Якутского таможенного поста Благовещенской таможни. Препараты весом более 107 килограммов обнаружены у россиянина при таможенном контроле авиарейса, прибывшего в Якутск из столицы Южной Кореи – Сеула.

Согласно заключению эксперта, задержанные 7 400 капсул и 166 упаковок порошка являются биологически активными добавками к пище (БАДы) и не являются лекарственными средствами. Стоимость товара превысила 2 миллиона рублей. Бизнесмен мог продать их за сумму около 6 миллионов рублей.

«Судя по количеству ввозимого товара, он ввозился для коммерческих целей и должен был быть задекларирован. Но этого гражданин не сделал. В пояснениях свою вину в нарушении таможенного законодательства он признал. А также сообщил, что задержанные БАДы предназначались для жителей Якутска», – сообщает пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

В отношении предпринимателя Благовещенская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Бизнесмену грозит серьезный штраф – в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров.

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#закон #происшествия #таможня


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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Значит, когда барыги-аптекари продают лекарство по десятикратной цене это по закону... А когда мужик вёз биодобавки и возможно, мог бы заработать в 3-х кратном размере, и то не факт, его штрафовать надо? А провести профилактическую работу, объяснить? Да и вёз людям, наверное, под заказ.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    2 часа назад

    Незадекларированный товар - это контрабанда. Серьезное, в общем то, преступление.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    У нас 90% товара ввозимого из за Амура, якобы для личных целей! И ни чего! А этот видимо не поделился!

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    1 час назад

    Graf1977

    У нас 90% товара ввозимого из за Амура, якобы для личных целей! И ни чего! А этот видимо не поделился!



    Так и возят мелкими партиями, да и что ему стоило законно провести товар? тупая жадность

  • full

    full
    46 минут назад

    Сергей Винник

    Graf1977

    У нас 90% товара ввозимого из за Амура, якобы для личных целей! И ни чего! А этот видимо не поделился!



    Так и возят мелкими партиями, да и что ему стоило законно провести товар? тупая жадность



    Думаю, что ровно столько, что он перестал бы быть рентабельным.

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