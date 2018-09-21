В Якутии задержали крупнейшую в истории партию биодобавок

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Рекордную партию биологически активных добавок задержали сотрудники Якутского таможенного поста Благовещенской таможни. Препараты весом более 107 килограммов обнаружены у россиянина при таможенном контроле авиарейса, прибывшего в Якутск из столицы Южной Кореи – Сеула.

Согласно заключению эксперта, задержанные 7 400 капсул и 166 упаковок порошка являются биологически активными добавками к пище (БАДы) и не являются лекарственными средствами. Стоимость товара превысила 2 миллиона рублей. Бизнесмен мог продать их за сумму около 6 миллионов рублей.

«Судя по количеству ввозимого товара, он ввозился для коммерческих целей и должен был быть задекларирован. Но этого гражданин не сделал. В пояснениях свою вину в нарушении таможенного законодательства он признал. А также сообщил, что задержанные БАДы предназначались для жителей Якутска», – сообщает пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

В отношении предпринимателя Благовещенская таможня возбудила дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Бизнесмену грозит серьезный штраф – в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров.