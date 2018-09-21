Рыбам лучше устроить шопинг, а Весы решат важную проблему: прогноз на 21 сентября

Восход Солнца: 06:14

Заход Солнца: 18:31

Солнце в Деве.

Овен. Звезды советуют легко шагать по жизни, а не придумывать себе проблемы в любой сфере.

Телец. Если вы полны новых творческих замыслов, то вам понадобятся финансы, чтобы их реализовать. Ищите надежных партнеров и влиятельных личностей, чтобы все провести по намеченной программе.

Близнецы. На первом плане у Вас будет стоять любовная история.

Рак. Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности.

Читайте также

Козероги изменят интерьер, а Рыбы придут к компромиссу: прогноз на неделю 17 сентября – 23 сентября

Лев. Звезды советуют поработать в домашней обстановке. Особенно, если ваша сфера деятельности связана с творчеством, редактированием текстов или искусством.

Дева. Представители этого знака могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка.

Весы. Отличный день для тех, кто наметил решение важных задач в работе и личной жизни.

Скорпион. Сейчас идет период, когда вы способны на необдуманные шаги. Постарайтесь не планировать серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия.

Читайте также

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2018 года

Стрелец. Если вы все правильно будете оценивать, то день порадует. Вы добьетесь того, что раньше было не под силу.

Козерог. Этот день обещает принести новые впечатления, которые заметно украсят жизнь. Вполне вероятно, что это связано с любимым человеком.

Водолей. Романтические или семейные отношения потребуют от вас ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтен и для влюбленных, и для супругов.

Рыбы. Отличный день для представителя этого знака, который решил сходить в салон красоты и устроить шопинг. Вы так уверенно себя чувствуете, когда на счете есть приличная сумма.

Астролог: Вальдемар Небоходцев