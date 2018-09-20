Амурчане завоевали золото, серебро и бронзу первенства ДФО по дзюдо

Фото: minsportamur.ru

В Хабаровске состоялось первенство Дальнего Востока по дзюдо. В престижных соревнованиях приняли участие и амурские спортсмены. 13 ребят представили на состязаниях Благовещенск, Свободный и Завитинск.

«Первенство Дальневосточного федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет 2002-2004 годов рождения прошло с участием 174 спортсменов, это впервые, наверное, такое количество в рамках ДФО на официальных соревнованиях. Здесь были представлены все субъекты Дальнего Востока, кроме Чукотского автономного округа. Финалисты получили возможность выполнить звание кандидатов в мастера спорта, а также были отобраны дзюдоисты на первенство России среди борцов до 18 лет, которое пройдет с 9 по 11 ноября в городе Тюмени», – рассказывает главный судья Борис Шилакин.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, среди выступающих ребят были как начинающие, так и опытные спортсмены. Например, Владимир Кустов (весовая категория 60 килограммов) из Свободного – уже в звании кандидата в мастера спорта. До этого ему удалось стать призером соревнований всероссийского уровня, в том числе и по смежному виду спорта – самбо. Владимир Кустов показал хороший уровень подготовки, вышел в финал первенства ДФО, где занял первое место.

«Пройти в финал у меня получилось после того, как мне удалось выполнить два приема. Сначала я успешно провел бросок на оценку вазари (половина победы), а затем заработал еще одно вазари удержанием соперника», – поведал Владимир Кустов.

Медалями и кубками спортсменов наградили сразу же после упорной борьбы в финале. Серебро для Амурской области завоевали Михаил Осипов (Свободный), Валерия Шубчик и Юлия Слепченко (обе – Завитинск), а бронзу – Илья Замыслов (Свободный).

Подобные соревнования в Хабаровске стали уже традицией, и это касается не только дальневосточного уровня, но и всероссийского, отмечает пресс-служба амурского минспорта. Одним из нововведений, как показало прошедшее первенство ДФО, стало наличие третьего татами, что позволяет быстро провести масштабный турнир.