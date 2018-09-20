В Октябрьском районе появился вахтовый комплекс для угольщиков

Фото пресс-службы АО «Русский Уголь»

В селе Варваровка Октябрьского района открылся новый вахтовый комплекс. В нем будут жить амурчане, а также приезжие из других регионов, желающие работать вахтой на угольном разрезе Ерковецкий, где сейчас открыты новые вакансии.

Строительство вахтового комплекса финансирует входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». Ее дочерняя компания «Амурский уголь» ведет добычу бурого энергетического угля на разрезе Ерковецкий. Свыше 190 горняков из Амурской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской автономии сейчас работают на предприятии вахтой. Общая численность работников Ерковецкого разреза превышает 600 человек, информирует пресс-служба АО «Русский Уголь».

«Объемы добычи угля на Ерковецком разрезе растут, и "Амуруголь" привлекает для работы новых специалистов. Сейчас на угольных предприятиях Амурской области открыты вакансии машинистов экскаваторов и бульдозеров, а также высококвалифицированных специалистов в области наладки и испытаний горных машин и электрооборудования. Для тех, кто захочет работать вахтовым методом, мы и построили новый комплекс, где есть все необходимое для комфортного проживания», – говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО «Амуруголь» Евгений Матлаускас.

По его словам, сейчас в селе Варваровка введен в эксплуатацию первый корпус вахтового комплекса – общежитие на 32 места, а в перспективе запланировано строительство еще нескольких корпусов.

«Амурский уголь» является единственным угледобывающим предприятием Приамурья. Ежегодно на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный добывают свыше 3,3 миллиона тонн бурого энергетического угля, который идет на нужды большой энергетики и ЖКХ Дальнего Востока.