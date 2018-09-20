Пострадавшим от паводка благовещенцам выделили 570 тысяч рублей

На материальную помощь пострадавшим от паводка жителям Благовещенска направят 570 тысяч рублей. Это деньги из резервного фонда правительства Амурской области. Доходы и расходы городского бюджета обсудили депутаты думы Благовещенска на заседании соответствующего комитета.

Также народные избранники предлагают направить более 155 миллионов рублей на создание дополнительных групп в детских садах – для детей до 3 лет. Кроме того, депутаты перераспределили свыше 70 миллионов рублей, сэкономленных в городском бюджете.

5 миллионов рублей направят на софинансирование строительства детских садов на 120 и 330 мест. Почти 2,5 миллиона рублей – на ремонт крыши в Центре эстетического воспитания, около 300 тысяч – на оплату путевок в оздоровительные лагеря.

Отдельно в думе выделили полученный трансферт – более 650 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на берегоукрепление реки Амур, работы начнутся в октябре 2018 года.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании думы в следующий четверг, 27 сентября.