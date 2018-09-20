Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
20 сентября 2018, 20:02 1

Пострадавшим от паводка благовещенцам выделили 570 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка благовещенцам выделили 570 тысяч рублей

На материальную помощь пострадавшим от паводка жителям Благовещенска направят 570 тысяч рублей. Это деньги из резервного фонда правительства Амурской области. Доходы и расходы городского бюджета обсудили депутаты думы Благовещенска на заседании соответствующего комитета.

Также народные избранники предлагают направить более 155 миллионов рублей на создание дополнительных групп в детских садах – для детей до 3 лет. Кроме того, депутаты перераспределили свыше 70 миллионов рублей, сэкономленных в городском бюджете.

5 миллионов рублей направят на софинансирование строительства детских садов на 120 и 330 мест. Почти 2,5 миллиона рублей – на ремонт крыши в Центре эстетического воспитания, около 300 тысяч – на оплату путевок в оздоровительные лагеря.

Отдельно в думе выделили полученный трансферт – более 650 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на берегоукрепление реки Амур, работы начнутся в октябре 2018 года.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании думы в следующий четверг, 27 сентября.

Просмотров всего: 173

#городская власть #наводнение #финансы


Культура 2

В Благовещенске настало время сменить граффити возле горпарка
Власть 11

Участвовавший в выборах губернатора Сергей Левицкий стал врио главы администрации Циолковского
Происшествия

В Благовещенске мужчина хотел нажиться на инсценированном ДТП
Общество

Бюджет Белогорска сэкономил на страховке муниципальных служащих

18 сентября, 16:47
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    650 миллионов в пустоту-а людям крохи

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь