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20 сентября 2018, 19:43 1

В Благовещенске силовики состязались в летнем биатлоне (фото)

В Благовещенске силовики состязались в летнем биатлоне (фото)

В Благовещенск съехались самые сильные сотрудники силовых ведомств и подразделений. В городе прошли соревнования по летнему биатлону, в которых девушки выступали наравне с мужчинами.

На территории лыжной базы «Динамо» собрались около 70 участников из 9 команд. Соревновались представители УФСБ, пограничного управления, полиции, МЧС, Росгвардии, службы судебных приставов и таможни из разных районов Приамурья.

«Это высокий уровень, – рассказывает главный судья соревнований личного командного первенства по летнему служебному биатлону Наталья Шавина. – Кто у нас участвует? Люди, которые нас охраняют. Поэтому мы всё доверяем, но, естественно, на трассе у нас находятся судьи. Не было еще такого случая, чтобы кто-то срезал, схитрил. Все по-честному у нас. Побеждает всегда сильнейший».

Перед этими соревнованиями участники проходили отбор в своих районах. Самых быстрых и метких в итоге отправили на областное первенство.

«С каждым разом все легче, – констатирует представитель команды Управления МВД России по Амурской области Алексей Лопатин. – Подготовка тут важна, стрельба. Надо сориентироваться во время бега и еще нацелиться, попасть ровно».

«Через каждый километр у них есть огневой рубеж, где они производят 5 зачетных выстрелов. Затем они убирают оружие в кобуру и, пробегая километр, опять прибегают на огневой рубеж, извлекают оружие и производят еще 5 зачетных выстрелов. Количество выбитых очков переводится в баллы. Чем больше они настреляют, тем больше баллов получат», – рассказывает главный судья соревнований Максим Братухин.

Состязания были посвящены погибшим оперуполномоченным Павлу Мосягину и Евгению Байлову. Они погибли 15 января 2010 года при выполнении специальной операции на территории Республики Ингушетия.

Первое место в общем зачете заняла команда УМВД, серебро завоевали амурские пограничники. Представители УФСБ стали бронзовыми призерами.

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Комментарии
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  • Хороший парень

    Хороший парень
    2 часа назад

    Фотограф, конечно, большой молодец, с душой подошел к своей работе!

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