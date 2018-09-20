Назван ущерб от пожара на улице Институтской в Благовещенске (фото)

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20 сентября в 15:56 на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о пожаре в подвале 5-этажного дома по улице Институтской. Через 5 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. На тот момент подвальное помещение заполнили клубы едкого черного дыма, часть жильцов самостоятельно покинула свои квартиры.

Спасатели одновременно проводили работы по обнаружению очага возгорания и эвакуацию людей, оставшихся в своих квартирах. Звенья газодымозащитной службы обследовали помещения на наличие людей. Сотрудники вывели по лестничному маршу на воздух более 30 человек из трех подъездов, в том числе двоих детей.

Пострадавших при пожаре нет. После ликвидации горения огнеборцы через слуховое окно произвели дымоудаление.

В ликвидации пожара были задействованы формирования Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ – всего 31 человек и 8 единиц специализированной техники. Также к месту вызова прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, работники горэлектросети, управляющей компании.

По предварительной информации, огнем повреждено подвальное помещение на общей площади около 50 квадратных метров.

По факту пожара проводится разбирательство, на месте работают инспекторы и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина и виновник происшествия устанавливаются.