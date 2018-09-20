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20сентября
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Старообрядцы из Южной Америки приехали в Приамурье (фото)

Старообрядцы из Южной Америки приехали в Приамурье (фото)

В Амурскую область прибыла делегация старообрядцев из Южной Америки. Они осмотрели достопримечательности Благовещенска и встретились с министром сельского хозяйства региона.

В Приамурье приехали 20 с лишним человек, среди них граждане Бразилии, Аргентины, Уругвая и Новой Зеландии. До визита в Амурскую область они побывали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в Хабаровске.

Поездку старообрядцам устроило «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Гости из Южной Америки рассматривают Приамурье как возможный регион для переселения. О достоинствах Амурской области, а также о льготах и пособиях, если они соберутся сюда на постоянное место жительства, старообрядцам рассказали министр сельского хозяйства региона Олег Турков и представители других ведомств.

21 сентября делегация поедет осматривать амурские земли. Люди побывают в Мазановском районе, а также заедут в гости к староверам, которые несколько лет назад поселились под Свободным.

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    59 минут назад

    Коренное население постепенно замещается теми, кто не нужен в других странах. Было бы понятно, если бы здесь был мягкий климат, хорошая экология, работа, наконец...

  • системник

    системник
    38 минут назад

    Своих ЛПХашников 90 тысяч человек, однако министр не спешит с ними встречаться. Его конечно можно понять, старообрядцев советская власть обошла стороной, им нужна только земля, а от своих крестьян, со сломанной советской властью психологией, только одна головная боль.

  • Алиса65

    Алиса65
    33 минуты назад

    Сколько дебилов и алкашей было при СССР? Вот именно, не так уж много, а сейчас ими пруд пруди. Про сломанную ПСИХИКУ - это шутка?

  • Аня2828

    Аня2828
    22 минуты назад

    во во бомжи нестриженные с америки приехали и их в кожанных креслах чаем пють, а в области большая часть сел даже без связи и дорог, и ни че там таких бармалеев полные деревни

  • Я сама

    Я сама
    16 минут назад

    Какие-то унылые и угрюмые гости...( Ни одной улыбки или ясного взгляда( Все исподлобья глядят(

  • системник

    системник
    13 минут назад

    Алиса65

    Сколько дебилов и алкашей было при СССР? Вот именно, не так уж много, а сейчас ими пруд пруди. Про сломанную ПСИХИКУ - это шутка?



    Это не шутка, это горькая реальность. С 1861 года в России формировался сельский хозяин, коллективизация превратила хозяина в рабочего, с 1991 года на селе снова стал нужен хозяина а по факту имеем бывших рабочих совхозов и колхозов.

    В сельских территориях, за 27 лет строительства капитализма, на 12 000 000 личных подсобных хозяйств на 2016 год было всего 77 000 фермерских хозяйств.

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