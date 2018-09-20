Старообрядцы из Южной Америки приехали в Приамурье (фото)

В Амурскую область прибыла делегация старообрядцев из Южной Америки. Они осмотрели достопримечательности Благовещенска и встретились с министром сельского хозяйства региона.

В Приамурье приехали 20 с лишним человек, среди них граждане Бразилии, Аргентины, Уругвая и Новой Зеландии. До визита в Амурскую область они побывали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в Хабаровске.

Поездку старообрядцам устроило «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Гости из Южной Америки рассматривают Приамурье как возможный регион для переселения. О достоинствах Амурской области, а также о льготах и пособиях, если они соберутся сюда на постоянное место жительства, старообрядцам рассказали министр сельского хозяйства региона Олег Турков и представители других ведомств.

21 сентября делегация поедет осматривать амурские земли. Люди побывают в Мазановском районе, а также заедут в гости к староверам, которые несколько лет назад поселились под Свободным.