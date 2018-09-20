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20сентября
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сегодня, 18:25 2

В Благовещенске стекло автомобиля разбили бутылочкой от детского питания

В Благовещенске стекло автомобиля разбили бутылочкой от детского питания
Фото: instagram.com/blag_dtp

Инстаграм-паблик blag_dtp 20 сентября сообщил, что в Благовещенске по адресу: улица Зейская, 285, произошел инцидент с автомобилем. Стекло легковушки разбили бутылочкой от детского питания.

Отмечается, что бутылочку выбросили из окна, попав в заднее стекло автомобиля. Также паблик опубликовал фото с места происшествия.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что 20 сентября действительно поступило заявление по данному факту. Правоохранители проводят проверку.

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#происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    41 минута назад

    Хорошо, не на голову прохожим и не в лобовое. Яжмать кормила онижедети?

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    25 минут назад

    Баночку от бутылочки уже не могут отличить - "Поколение пепси" xyle...

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