В Благовещенске стекло автомобиля разбили бутылочкой от детского питания

Фото: instagram.com/blag_dtp

Инстаграм-паблик blag_dtp 20 сентября сообщил, что в Благовещенске по адресу: улица Зейская, 285, произошел инцидент с автомобилем. Стекло легковушки разбили бутылочкой от детского питания.

Отмечается, что бутылочку выбросили из окна, попав в заднее стекло автомобиля. Также паблик опубликовал фото с места происшествия.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что 20 сентября действительно поступило заявление по данному факту. Правоохранители проводят проверку.