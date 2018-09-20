В Приамурье полицейские помогли аисту со сломанным крылом

Фото: забайкальскоелу.мвд.рф

Сотрудники Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте помогли Березовскому заказнику. Работники учреждения обратились за помощью к стражам порядка по поводу перевозки раненой птицы.

Молодой аист ударился о линию электропередачи и сломал себе крыло. Его необходимо было транспортировать для оказания ветеринарной помощи. Сотрудники откликнулись на просьбу. Аист был доставлен в Благовещенск, где ему ветеринарами на крыло был установлен аппарат Илизарова. После этого пернатого передали на передержку.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, в настоящее время птица идет на поправку, а сотрудники регулярно навещают аиста, привозя ему гостинцы.