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20сентября
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сегодня, 18:10 1

В Приамурье полицейские помогли аисту со сломанным крылом

В Приамурье полицейские помогли аисту со сломанным крылом
Фото: забайкальскоелу.мвд.рф

Сотрудники Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте помогли Березовскому заказнику. Работники учреждения обратились за помощью к стражам порядка по поводу перевозки раненой птицы.

Молодой аист ударился о линию электропередачи и сломал себе крыло. Его необходимо было транспортировать для оказания ветеринарной помощи. Сотрудники откликнулись на просьбу. Аист был доставлен в Благовещенск, где ему ветеринарами на крыло был установлен аппарат Илизарова. После этого пернатого передали на передержку.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, в настоящее время птица идет на поправку, а сотрудники регулярно навещают аиста, привозя ему гостинцы.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    59 минут назад

    А людям помогать слабо?

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