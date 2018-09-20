В России водителям начнут выдавать новые номерные знаки

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В 2019 году российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей. Соответствующий ГОСТ утвержден приказом Росстандарта и вступает в силу с 1 января.

С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта 555-ст вводится в действие новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Разработка документа началась в 2016 году по инициативе Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, сообщает «Коммерсант».

Изданию удалось ознакомиться с текстом документа, который вводит десять новых типов регистрационных знаков. Так, для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров (вместо нынешних 245 на 160 миллиметров. У зарубежных мотоциклов (их на порядок больше отечественных) маленькая площадка под номер – российский госзнак на нее просто не помещается. Старый ГОСТ 1993 года этого не учитывал. Байкерам приходится использовать переходники, без них ветер может сорвать номер на скорости.

Регистрационный знак уменьшенного размера для мотоциклов

Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления. Речь идет об автомобилях, ввезенных в РФ «серым» образом, а не через дилеров. В 2009 году ввоз подобных авто резко сократился в результате введения заградительных пошлин. Тем не менее, по данным агентства «Автостат», в РФ доля машин, например, с правым расположением руля составляет 8,2 % (4,1 миллиона транспортных средств). По «американцам» точных данных нет. У многих таких машин задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать самопальные переходники либо сгибать стандартный прямоугольный номер (его размер 520 на 112 миллиметров). Размер новых госзнаков – 290 на 170 миллиметров.

Регистрационные знаки для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления

Необходимо разработать технические условия для применения ГОСТа, пояснил «Коммерсанту» член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте, зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Петр Шляхин.

«Нужны чертежи с более точными параметрами – к примеру, расстояния между символами, – пояснил Петр Шляхин. – Уверен, что до 1 января в МВД их разработают».

После этого МВД начнет закупки новых номеров у производителей на тендерах. Этим обычно занимается специальная полицейская структура – Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения. Источник «Коммерсанта» говорит, что сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата, на это может уйти несколько месяцев.

Тем временем стандарт вводит еще несколько типов номеров. Впервые появляются специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные (190 на 145 миллиметров), но с другим набором букв и цифр – ММ55АА77RUS (структура мотоциклетного – 1133АА77RUS). Новый тип номеров предназначен для владельцев так называемых макси-скутеров, говорит знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта»: они не являются полноценными мотоциклами, но оборудованы двигателями объемом более 50 кубических сантиметров. Планов регистрировать традиционные мопеды и скутеры (с маленькими двигателями и скоростью, ограниченной 50 километрами в час) у ГИБДД пока нет. Зато появятся специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипмиссий, а также знаки для квадроциклов.

Регистрационные знаки для для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования (слева) и мопедов (справа)

Ретро- и спортивные авто также получат свои знаки. Основное их отличие – буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов. Так, к примеру, номер для классической 21-й «Волги» может выглядеть так: К ММ97677RUS; для участника ралли – С ММ97677RUS.

«"Классика" и спортивные машины получили не по одному, а по три типоразмера знаков, – отмечает Петр Шляхин. – К примеру, владельцы ГАЗ-69, "Москвичей" смогут использовать задний двухстрочный номер для "классики" в отведенном под советский номер пространстве».

На введении подобных номеров уже давно настаивает Российская автомобильная федерация: там считают, что в перспективе нужны специальные правила движения такой техники. Для этого, в свою очередь, нужны специальные правила регистрации, пояснил Петр Шляхин.

Регистрационные знаки для классических (ретро) легковых и грузовых автомобилей (К) и регистрационные знаки для спортивных легковых и грузовых автомобилей (С)

Ряд нововведений носит, на первый взгляд, технический характер. Так, ГОСТ регламентирует, что каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. Он подскажет полиции, где, кем, когда был произведен госзнак и где он продан. Помимо этого ГОСТом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке: уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

В ходе разработки стандарта, рассказывает источник «Коммерсанта», эксперты предлагали подумать о номерах для электромобилей (с буквой «Е»), велосипедных номерах, а также об использовании новых немецких шрифтов. Но от этих идей отказались по разным причинам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков поддержал идею спецномеров для «японцев» и «американцев».

«Несмотря на пошлины, ввоз таких машин продолжается, хотя и в небольшом количестве, – говорит он. – Но игнорировать потребности владельцев уже купленных автомобилей мы не можем. Нельзя же вечно ездить с загнутыми номерами. Стандарт этот нужен был давно».

Гендиректор компании «Симикон» (производитель дорожных камер «Кордон») Илья Барский назвал стандарт разумной идеей.

«Придется только добавить новые формы к списку распознаваемых камерами, это несложно», – говорит он.

При этом он отметил, что проблем с распознаванием изогнутых номеров камерами нет: «У нас заметное количество приборов есть на Дальнем Востоке, и ни техподдержка, ни заказчики ни разу не жаловались».

В компании «Технологии распознавания» (производитель камер «Автоураган») также отметили, что изогнутые знаки на «японцах» комплексы распознают без проблем.