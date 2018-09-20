В Благовещенске временно отключат светофор в центре города

21 сентября в Благовещенске на перекрестке Горького – 50-летия Октября временно отключат светофор. Он не будет работать с 10:00 до 14:00. Специалисты проведут работы по модернизации светофорного объекта.

Для обеспечения безопасности в период проведения работ участников дорожного движения при пересечении этого участка дороги просят руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения, пишет мэрия города.

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#транспорт

Екатерина PL