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20сентября
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сегодня, 17:44 3

В Благовещенске временно отключат светофор в центре города

В Благовещенске временно отключат светофор в центре города

21 сентября в Благовещенске на перекрестке Горького – 50-летия Октября временно отключат светофор. Он не будет работать с 10:00 до 14:00. Специалисты проведут работы по модернизации светофорного объекта.

Для обеспечения безопасности в период проведения работ участников дорожного движения при пересечении этого участка дороги просят руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения, пишет мэрия города.

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#транспорт


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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    а регулировщика слабо поставить

  • SSk

    SSk
    1 час назад

    видимо слабо) у нас в городе вообще с регулировщиками напутано) их нет) хотя могли бы разгружать перекрестки когда не работают светофоры

  • Rak900

    Rak900
    38 минут назад

    а в чем проблема ночью модернизировать?

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