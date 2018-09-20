Александр Ильин: многие думают, что "Интерны" – это реалити-шоу

Программа «Простые вопросы», выходящая в эфир благовещенской телекомпании «Альфа-канал», продолжает записывать интервью с участниками фестиваля кино и театра «Амурская осень». На этот раз гостем ведущего Максима Ивановского стал актер Александр Ильин-младший.

Александр известен не только как актер театра и кино, исполнитель роли Лобанова в телесериале «Интерны». Он – поэт, вокалист, автор текстов группы «План Ломоносова». Александр говорит, что всем своим занятиям уделяет примерно одинаковое количество времени и пока ему удается справляться.

В Приамурье Александр Ильин приехал как член жюри конкурса короткометражных фильмов. «Я буду очень серьезным судьей. Члену жюри нужно максимально глубоко проникнуть в суть увиденного и справедливо распределить места. Это поможет мне добавить к своему восприятию кино дополнительную грань», – рассказал актер.

Ведущий не мог не спросить у гостя о том, как проходили съемки «Интернов». «Эта работа длилась пять лет. Отец Иван (Охлобыстин – Прим. ред.) у меня вызывал восхищение. Он очень классный, умный, у него колоссальный жизненный опыт. Я с удовольствием ему внимал. Интересно было, как он с людьми общается, он очень открыт», – признался Александр Ильин.

«За пять лет с людьми происходят разные вещи – отношения менялись, мутировали в какие-то другие. В итоге уже есть возможность на это оглядываться. С Илюхой Глинниковым видимся, с отцом Иваном периодически вести друг другу передаем. А Татьяну Лянник давно не видел», – рассказал Ильин. Это вызвало удивление ведущего: в сериале артисты очень правдоподобно сыграли супружескую пару. «Многие думают, что это не художественное произведение, а реалити-шоу», – ответил актер.

Александр Ильин рассказал о своей семье. Он вырос в актерской династии. Его полугодовалого сына тоже зовут Александром, и пока рано говорить о том, продолжит ли он дело отца. «Настаивать я ни на чем не буду – так же, как и мои родители не настаивали. Я в четыре года впервые вышел на сцену. Как у сына сложатся обстоятельства, пока не знаю. Может, ему будет интересна другая сфера деятельности», – предположил Александр.

Он пообещал еще раз приехать в Благовещенск, но уже как музыкант – со своей группой: «В апреле мы были в Хабаровске и Владивостоке. Не знаю, почему не попали в Благовещенск. Посмотрим, что будет».

Интервью выйдет 20 сентября на канале ТНТ-Благовещенск в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсия будут размещены в разделе «Простые вопросы».