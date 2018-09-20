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20сентября
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сегодня, 17:30 0

В администрации не приняли отчет подрядчика, обследовавшего автомобильный мост через Зею

В администрации не приняли отчет подрядчика, обследовавшего автомобильный мост через Зею

В благовещенской администрации не приняли научно-технический отчет по предпроектному обследованию автомобильного моста через реку Зею. В нем выявлены ошибки, недостатки и замечания, которые теперь необходимо устранить.

Согласно контракту, компания занимавшаяся обследованием – 000 «Архитектурно-строительная компания», - должна была подготовить полный отчет о проделанной работе до 31 августа текущего года. В частности, должны были определить ремонтопригодность пролетных строений моста, оценить его фактическую грузоподъемность, назначить режим эксплуатации сооружения и разработать рекомендации о необходимых ремонтных работах.

Летом подрядная организация давала предварительное заключение, согласно которому мост можно эксплуатировать. Однако представленный в администрацию полный отчет по предпроектному обследованию сооружения оказался с недочетами, и с 31 августа компания проводит работу над ошибками. Об этом сообщил заместитель мэра города Благовещенска Виталий Рудненок.

Ппоследний раз мост через Зею проверяли 16 лет назад, в 2002 году. Хотя в соответствии с методическими рекомендациями Росавтодора обследовать мостовые сооружения необходимо один раз в 10 лет.

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#мэрия #транспорт #юмор


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