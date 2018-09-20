Глава Белогорска поблагодарил полицию города за хорошую работу

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Результаты борьбы с преступностью МО МВД России «Белогорский» на территории Белогорска за первое полугодие 2018 года рассмотрены 20 сентября на очередном заседании Белогорского горсовета. Об оперативной обстановке и мерах, принимаемых сотрудниками межмуниципального отдела в целях общественной безопасности, рассказал начальник МО МВД России «Белогорский» Давид Авидзба.

Оперативная обстановка, сложившаяся на территории Белогорска, характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений. Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось как в абсолютных показателях, так и по величине удельного веса. Отмечено снижение криминогенной напряженности в общественных местах и на улицах, при этом процент раскрываемости увеличился.

«МО МВД России «Белогорский» большое внимание уделяет раскрытию преступлений, совершенных против собственности. В январе-июне 2018 года осуществлен комплекс мер, направленных на совершенствование экономической безопасности, борьбу с коррупцией и пресечение незаконного оборота наркотиков и оружия.



Вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и наркоманией продолжает оставаться актуальным. В этой сфере выявлено 63 преступления, из которых 37 являются тяжкими и особо тяжкими, 11 – в крупном и особо крупном размере, – рассказал Давид Авидзба. – МО МВД «Белогорский» ведет профилактическую работу с лицами, ранее совершавшими преступные деяния. Наблюдается положительная динамика «повторной преступности», выражающаяся в снижении на 1,8 % количества преступлений, совершенных лицами, ранее вступавшими в конфликт с законом».

Проблемным вопросом в деятельности межмуниципального отдела остается стабильно высокий показатель количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 201. Профилактика и пресечение преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, является одним из приоритетных направлений деятельности МО МВД России «Белогорский».

В отчетном периоде несовершеннолетними белогорцами совершено 22 преступления. С целью профилактики асоциального поведения несовершеннолетних за шесть месяцев 2018 года в образовательных организациях Белогорска сотрудниками проведено около 300 профилактических лекций и бесед.

Одной из основных задач оперативно-служебной деятельности стало предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных в общественных местах.

«Состояние общественного порядка и безопасности в январе – июне текущего года характеризовалось снижением таких преступлений почти на 23 %. Как показывает анализ зарегистрированных преступлений совершенных в общественных местах, наибольшее их количество зарегистрировано в микрорайоне «Центральный», – отметил начальник полиции.

Продолжает оставаться актуальной проблема безопасности дорожного движения. Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, значительно увеличилась тяжесть последствий. В целях стабилизации аварийности на дорогах сотрудниками ГИБДД на территории города пресечено около 5,5 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что полиция Белогорска достигла хорошего показателя и выразил ее сотрудникам благодарность за работу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.