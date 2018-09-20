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20сентября
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сегодня, 17:23 0

Ученые из Германии читали лекции в АмгУ

Ученые из Германии читали лекции в АмгУ

Амурским студентам читали лекции ученые из Германии. На инженерно-физическом факультете АмГУ они рассказали об открытиях в биохимии и биофизике.

Гости приехали из Саарского университета. С амурскими учеными – преподавателями АмГУ – супруги Бернхардт сотрудничают уже около десяти лет.

«Моему мужу и мне очень интересно обсудить с молодыми людьми, чувствовать, какие у них страсти к науке. И поэтому мы, конечно, любим ездить в различные страны и там читать лекции», - рассказала Рита Бернхардт.

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