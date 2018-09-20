В Благовещенске жильцов дома эвакуировали из-за пожара (видео)

20 сентября в жилом 5-этажном доме в Благовещенске, расположенном по адресу: улица Институтская, 16, произошел пожар. Очаг возгорания находился в подвале. Потребовалась эвакуация жильцов дома.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, были эвакуированы около 30 жильцов. «Пожарные уже ликвидировали возгорание. Сейчас проводят дымоудаление», – рассказали в ведомстве. Очевидцы прислали в редакцию информагентства видео с места происшествия.

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Александр Авдеев