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20сентября
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сегодня, 16:52 1

На территории благовещенского детсада нашли пчелиный улей

На территории благовещенского детсада нашли пчелиный улей
Фото: pixabay.com

19 сентября спасатели выезжали в детский сад № 5 Благовещенска. На территории учреждения был обнаружен пчелиный улей. Сейчас он опасности не представляет, в ближайшие дни его ликвидируют.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Управлении по делам ГО ЧС Благовещенска, на момент обнаружения пчелиное гнездо ликвидировать было нельзя.

«Когда вызов поступил и туда приехали, было принято решение, что сейчас его уничтожать нельзя, потому что в детском саду находились дети. Было решено уничтожить его в воскресенье», – пояснили в ведомстве.

Улей обнаружили сотрудники детсада случайно, он находится на дереве. В Управлении по делам ГО ЧС отметили, что руководство учреждения правильно поступило в сложившейся ситуации, сразу вызвав спасателей.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Почему пчелиный улей, а не пчелиный рой? Улей - это "домик для пчёл".

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