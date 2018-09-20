Алла Пугачева потратила на день рождения двойняшек более 2 миллионов рублей

Фото: instagram

18 сентября Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали пятилетие своих детей Гарри и Лизы. В день рождения двойняшек супруги устроили грандиозный праздник с сюрпризами и угощениями.

Поздравить именинников пришли Жасмин с дочерью Маргаритой, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Светлана Лобода с дочерью Евой, Александр Ревва с семьей, Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, Николай Басков и другие знаменитости.

Праздник проходил в ресторане «Шале Березка» на Рублевке. По информации StarHit, Алла Борисовна и Максим потратили на аренду заведения полтора миллиона рублей. Еще 50 тысяч рублей супруги заплатили фотографам и операторам.

Фото: instagram

За развлекательную программу отвечало агентство Филиппа Киркорова PhillParty. Не исключено, что с Аллы Пугачевой, своей бывшей жены, артист не взял денег, но другим клиентам за организацию праздника пришлось бы заплатить три с половиной миллиона рублей. В эту стоимость входят украшение зала, сладкие угощения, фотозона, аниматоры, изготовление торта и разнообразные развлечения, сообщает Eg.ru.