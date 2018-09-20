Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:58 6

Амурчане смогут принять участие в пробном этапе Всероссийской переписи населения

Амурчане смогут принять участие в пробном этапе Всероссийской переписи населения
Фото: 21sang.tistory.com

Амурчанам предлагают принять участие в пробном этапе Всероссийской переписи населения–2020, который пройдет в октябре. Информацию будут собирать виртуально на сайте госсуслуг. Россиянам предлагают ответить на вопросы предыдущей переписи.

Росстат хочет испытать надежность сайта госуслуг, чтобы через два года он стал основной базой сбора данных о гражданах и во время Всероссийской переписи россияне смогли передавать данные о себе не только через переписчиков, но и самостоятельно.

«Использование цифровых технологий при проведении переписи населения является мировым трендом. При проведении переписи 2020 года планируется, по данным европейской экономической комиссии, что интернет-переписью воспользуются уже 30 государств, включая и Россию», – сказала руководитель Амурстата Галина Давыдова.

Второй пробный этап переписи населения будет проходить во второй половине октября. Информацию о людях будут собирать уже переписчики. Амурского региона это не коснется.

Просмотров всего: 191

#жизнь


Культура 1

В Благовещенске настало время сменить граффити возле горпарка
Происшествия 6

В Бурейском районе два брата разгромили кладбище
Происшествия 57

Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)
В России и мире

Конец света перенесли на февраль 2019 года
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Нет интернета - нет человека?

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    думается точную величину населения России никто не знает. большую часть населения учли в очередной переписи, а потом только отнимали цифры умерших и прибавляли родившихся.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Ну провели перепись в 2010 году и что, Россияне что то поимели с этого мероприятия.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    надо снова подсчитать налогоплательщиков

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    1 час назад

    Цифровизирование в переписи, интересное нововидение, да и надежное

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    33 минуты назад

    системник

    Ну провели перепись в 2010 году и что, Россияне что то поимели с этого мероприятия.



    Переписчики поимели: их наградили правительственными наградами и теперь они имеют право на звание Ветеран труда.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь