Амурчане смогут принять участие в пробном этапе Всероссийской переписи населения

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Амурчанам предлагают принять участие в пробном этапе Всероссийской переписи населения–2020, который пройдет в октябре. Информацию будут собирать виртуально на сайте госсуслуг. Россиянам предлагают ответить на вопросы предыдущей переписи.

Росстат хочет испытать надежность сайта госуслуг, чтобы через два года он стал основной базой сбора данных о гражданах и во время Всероссийской переписи россияне смогли передавать данные о себе не только через переписчиков, но и самостоятельно.

«Использование цифровых технологий при проведении переписи населения является мировым трендом. При проведении переписи 2020 года планируется, по данным европейской экономической комиссии, что интернет-переписью воспользуются уже 30 государств, включая и Россию», – сказала руководитель Амурстата Галина Давыдова.

Второй пробный этап переписи населения будет проходить во второй половине октября. Информацию о людях будут собирать уже переписчики. Амурского региона это не коснется.