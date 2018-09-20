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20сентября
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сегодня, 16:31 15

Сюрприз для города: в Тынде неожиданно прошла инаугурация мэра

Сюрприз для города: в Тынде неожиданно прошла инаугурация мэра

Избранный мэр Тынды Марина Михайлова 20 сентября вступила в должность градоначальника столицы БАМа. Незапланированная инаугурация состоялась сразу после первого заседания Тындинской городской думы нового, седьмого созыва.

В повестке значился единственный вопрос – избрание председателя думы. На эту должность было заявлено две кандидатуры: Игорь Магарламов от фракции КПРФ и Юрий Шаталов от ЛДПР. В результате тайного голосования за Магарламова свои голоса отдали 12 человек, за Шаталова – 5.

Игорь Магарламов – новичок в местной политике. Впервые был избран депутатом Тындинской городской думы. Исходя из открытых данных, которые размещены на сайте амурского избиркома, через несколько дней ему исполнится 39 лет. В 2001 году он окончил ДВГУПС. Работал инженером-механиком ООО «Балтийская строительная компания – Взрывпром», пишет газета «БАМ».

Фото instagram.com

Всего на заседании присутствовали 17 депутатов из 20. Пока не был избран председатель, вел заседание как старший по возрасту бывший мэр города, а ныне депутат от «Единой России» Евгений Черенков.

Закрывал заседание уже избранный председатель – 38-летний Игорь Магарламов. Он сразу предоставил слово избранному мэру Марине Михайловой, которая принесла населению города присягу мэра города Тынды. Как сообщила депутат думы Вера Григорьева, для всех присутствующих это стало настоящим сюрпризом, но горожане поддержали выступление избранного мэра аплодисментами.

«У меня не было выбора. Предыдущий мэр оставил город без головы, сложив с себя полномочия и оттягивая дату инаугурации. Действуя в соответствии со статьей 48 устава города Тынды, мною была произнесена присяга в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Тындинской городской думы и полного зала общественности, почетных граждан города», – отметила Марина Михайлова.

Она сразу дала поручение юридическому отделу администрации города сегодня же подготовить проект постановления о приостановлении действия «золотых парашютов» – пожизненных пенсий некоторых чиновников из городского бюджета.

«Таким образом, градоначальница обрезала стропы "золотым парашютам", на которые рассчитывали бывшие мэр Тынды Евгений Черенков, председатель городской думы Любовь Шестак и ее заместитель Юрий Горожанкин», – сообщила Вера Григорьева.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в администрации назначили дату инаугурации нового мэра на 1 октября, хотя прежний глава Евгений Черенков сложил с себя полномочия еще 17 сентября и назначил исполняющим обязанности главы администрации первого замглавы Сергея Гуляева. Уход с должности прежнего мэра и назначение и.о. в Тынде посчитали неправомочными.

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#выборы #политика #Тында


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Думается, что из за будущих разногласий работать администрация нормально не сможет

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    вот бы в Благовещенск такого мэра

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    но не судьба-мэром будет Труш

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Антон Макаров

    Думается, что из за будущих разногласий работать администрация нормально не сможет



    а разногласные пусть согласными будут или пинком под зад, у нас незаменимых нет/

    а то что за практика: наберут казнокрадов и тупней в руководство, а потом и мэра им под стать давай, чтоб разногласий не было.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Если мэр ушёл с должности в нарушение закона, то законна ли инаугурация?

  • Nakamura

    Nakamura
    3 часа назад

    Конченые, что хотят то и делают. Народ уже даже за быдло не считают, так, мусор под ногами. А самое главное все врут, на любом уровне врут, нарушают законы и не несут никакой ответственности.....

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Если мэр ушёл с должности в нарушение закона, то законна ли инаугурация?



    А если ушел с должности в нарушение закона, то почему за ним еще не пришли?

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    воо понеслась тындабарбара , а то уже попкорн стынет

  • Арболет

    Арболет
    2 часа назад

    Бабы дуры! Можно было бы все сделать по человечески. В торжественной обстановке,с красной дорожкой, цветами, поздравительными речами, губернатором с которым ей работать, банкетом, салютом. Как прошла инаугурация так и пройдет мэрство. Сумбурно со скандалами и нервотрепкой.

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Сильно портфеля охота

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Арболет

    Бабы дуры! Можно было бы все сделать по человечески. В торжественной обстановке,с красной дорожкой, цветами, поздравительными речами, губернатором с которым ей работать, банкетом, салютом. Как прошла инаугурация так и пройдет мэрство. Сумбурно со скандалами и нервотрепкой.



    так она сразу сказала, что всю эту байду с красными дорожками и прочими фуршетами с банкетами отменит

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Не пойму, она тоже вор?

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Цирк, да только))

  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    45 минут назад

    Такое милое фото нового председателя Думы и нового мэра. Молодой председатель с цветами и дама в возрасте с шалью. Они случаем не как Пугачева с Галкиным?

  • Я сама

    Я сама
    22 минуты назад

    Марина, я вас от души поздравляю с вступлением в должность мэра!

    Побед вам и удачи на новом поприще, стойкости и мужества!

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