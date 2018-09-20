Сюрприз для города: в Тынде неожиданно прошла инаугурация мэра

Избранный мэр Тынды Марина Михайлова 20 сентября вступила в должность градоначальника столицы БАМа. Незапланированная инаугурация состоялась сразу после первого заседания Тындинской городской думы нового, седьмого созыва.

В повестке значился единственный вопрос – избрание председателя думы. На эту должность было заявлено две кандидатуры: Игорь Магарламов от фракции КПРФ и Юрий Шаталов от ЛДПР. В результате тайного голосования за Магарламова свои голоса отдали 12 человек, за Шаталова – 5.

Игорь Магарламов – новичок в местной политике. Впервые был избран депутатом Тындинской городской думы. Исходя из открытых данных, которые размещены на сайте амурского избиркома, через несколько дней ему исполнится 39 лет. В 2001 году он окончил ДВГУПС. Работал инженером-механиком ООО «Балтийская строительная компания – Взрывпром», пишет газета «БАМ».

Фото instagram.com

Всего на заседании присутствовали 17 депутатов из 20. Пока не был избран председатель, вел заседание как старший по возрасту бывший мэр города, а ныне депутат от «Единой России» Евгений Черенков.

Закрывал заседание уже избранный председатель – 38-летний Игорь Магарламов. Он сразу предоставил слово избранному мэру Марине Михайловой, которая принесла населению города присягу мэра города Тынды. Как сообщила депутат думы Вера Григорьева, для всех присутствующих это стало настоящим сюрпризом, но горожане поддержали выступление избранного мэра аплодисментами.

«У меня не было выбора. Предыдущий мэр оставил город без головы, сложив с себя полномочия и оттягивая дату инаугурации. Действуя в соответствии со статьей 48 устава города Тынды, мною была произнесена присяга в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Тындинской городской думы и полного зала общественности, почетных граждан города», – отметила Марина Михайлова.

Она сразу дала поручение юридическому отделу администрации города сегодня же подготовить проект постановления о приостановлении действия «золотых парашютов» – пожизненных пенсий некоторых чиновников из городского бюджета.

«Таким образом, градоначальница обрезала стропы "золотым парашютам", на которые рассчитывали бывшие мэр Тынды Евгений Черенков, председатель городской думы Любовь Шестак и ее заместитель Юрий Горожанкин», – сообщила Вера Григорьева.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в администрации назначили дату инаугурации нового мэра на 1 октября, хотя прежний глава Евгений Черенков сложил с себя полномочия еще 17 сентября и назначил исполняющим обязанности главы администрации первого замглавы Сергея Гуляева. Уход с должности прежнего мэра и назначение и.о. в Тынде посчитали неправомочными.