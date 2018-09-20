Бизнесмены из Японии встретились с амурскими фермерами

Бизнесмены из Японии рассказали амурским фермерам о зарубежных технологиях и бизнес-стратегиях в сельском хозяйстве. В ДальГАУ провели бесплатный семинар о том, как привлечь японские инвестиции в тепличный бизнес Дальнего Востока. Его участниками стали амурские предприниматели.

На встрече говорили о принципах создания тепличного производства и о технологиях для увеличения урожайности. Например, вместо обычных стекол советуют использовать диффузные. Они рассеивают прямой солнечный свет на все растения в теплице.

Семинар состоялся по инициативе Генерального консульства Японии в Хабаровске. На встречу приехали директор Японского центра в Хабаровске Ишихата Ясумицу и представитель одной из японских тепличных компаний в России Игараси Томоюки. Это единственная зарубежная кампания, построившая тепличный комплекс в Хабаровске.

«Хабаровск был выбран, во-первых, потому что там нет конкурентов, в Хабаровске нет тепличных хозяйств. Компания заинтересована в работе в России. Но если просто работать как инжиниринговая компания, просто ставить заводы, то после 3-х лет из страны нужно уходить. Поэтому была выбрана форма инвестиций в проекты. Это позволяет работать в стране 20 и больше лет. В этом есть смысл», – сказал представитель компании JGC Evergreen Игараси Томоюки.