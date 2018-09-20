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20сентября
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сегодня, 16:29 11

Бизнесмены из Японии встретились с амурскими фермерами

Бизнесмены из Японии встретились с амурскими фермерами

Бизнесмены из Японии рассказали амурским фермерам о зарубежных технологиях и бизнес-стратегиях в сельском хозяйстве. В ДальГАУ провели бесплатный семинар о том, как привлечь японские инвестиции в тепличный бизнес Дальнего Востока. Его участниками стали амурские предприниматели.

На встрече говорили о принципах создания тепличного производства и о технологиях для увеличения урожайности. Например, вместо обычных стекол советуют использовать диффузные. Они рассеивают прямой солнечный свет на все растения в теплице.

Семинар состоялся по инициативе Генерального консульства Японии в Хабаровске. На встречу приехали директор Японского центра в Хабаровске Ишихата Ясумицу и представитель одной из японских тепличных компаний в России Игараси Томоюки. Это единственная зарубежная кампания, построившая тепличный комплекс в Хабаровске.

«Хабаровск был выбран, во-первых, потому что там нет конкурентов, в Хабаровске нет тепличных хозяйств. Компания заинтересована в работе в России. Но если просто работать как инжиниринговая компания, просто ставить заводы, то после 3-х лет из страны нужно уходить. Поэтому была выбрана форма инвестиций в проекты. Это позволяет работать в стране 20 и больше лет. В этом есть смысл», – сказал представитель компании JGC Evergreen Игараси Томоюки.

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#бизнес


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Комментарии
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  • †♄ع ६ℵð

    †♄ع ६ℵð
    3 часа назад

    И ето весь семинар? "покупайте наших слонов", т.е. диффузные стёкла?

    Ради этих рекламщиков Синельникова тут распиналась и всех зазывала?

    Ахахах.... трэш и угар.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    †♄ع ६ℵð

    И ето весь семинар? "покупайте наших слонов", т.е. диффузные стёкла?

    Ради этих рекламщиков Синельникова тут распиналась и всех зазывала?

    Ахахах.... трэш и угар.



    Во-первых где сказано что он их продает? Во-вторых стекла производства КНР. Не было сказано много нового, но с технической стороны есть вещи, на которые представители нашего тепличного комплекса обязательно обратят внимание и возможно что то используют, они присутствовали. Как сказал Игараси-сан особо нового ничего нет, но дьявол в мелочах. А опыт японских инвестиций в РФ - это дорого стоит. Это тот самый камикадзе, который с головой проделал весь этот путь и даже если теплица окупится через 10 лет, при сроке жизни в 30, это победа. Но обидно что о нас мнение в Японии ниже плинтуса и для этого масса причин. Самое главное что позиция японских инвесторов ясна и понятна, понятно что в ТОРах следовало бы доработать, какие условия необходимы и тд.

    А вы тут орёте потому-что журналисты присутствовали от 5 до 30 мин от разных СМИ и все как всегда с ног на голову поставили.

    Девушка, которая составляла статью, это были не бизнесмены, а исполнительный директор тепличного комплекса в г. Хабаровске, на встречи присутствовали не только фермеры, но и преподаватели, аспиранты. Семинар длился 5 часов, статья на 3 строфы...ужасно просто.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Криптоаналитик - это очень точный комментарий. Не прибавить не убавить.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    †♄ع ६ℵð

    И ето весь семинар? "покупайте наших слонов", т.е. диффузные стёкла?

    Ради этих рекламщиков Синельникова тут распиналась и всех зазывала?

    Ахахах.... трэш и угар.



    Был на семинаре?

    Все-таки у нас явно не хватает иода, я вот биодобавки регулярно пью, чтобы не тупеть. Вы тоже попробуйте. Надеюсь, поможет.

    Раньше хоть антиструмин давали детям, а сейчас беспредел какой-то.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Марина Синельникова

    Криптоаналитик - это очень точный комментарий. Не прибавить не убавить.



    Пока, что мы можем осудить конкретно этот комментарий. Японцам, нужны не наши предприниматели а представители властей для предложения своих инвестиций. Кстати Марина и в блоге обращалась именно к руководству области.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    системник

    Марина Синельникова

    Криптоаналитик - это очень точный комментарий. Не прибавить не убавить.



    Пока, что мы можем осудить конкретно этот комментарий. Японцам, нужны не наши предприниматели а представители властей для предложения своих инвестиций. Кстати Марина и в блоге обращалась именно к руководству области.



    Дорогой системник, Вы умеете читать? Вы, кроме руководства области там случайно никого не заметили?

    Или видите только руководство области?

    Там была еще одна фраза - всем заинтересованным лицам.

    Я не знаю ни одного специалиста по японским инвестициям по фамилии системник. Хотя знакомых экспертов в этой сфере у меня достаточно. Поэтому, если пишете, что японцам не нужны наши предприниматели, обоснуйте. А если Вы понятия не имеете, что нужно японцам, то лучше не нести в массы пургу.

    Как-то название моего поста в блоге на серьезную аргументацию не тянет.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Тем более, как нам объяснил великий гуру Альтер, его друг Орлов, Японией не интересуется, у него Китай в приоритете.

    Но, такое обращение привлекло внимание и на том спасибо)))))) Должна же быть какая-то польза от первого лица?

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Криптоаналитик

    †♄ع ६ℵð

    И ето весь семинар? "покупайте наших слонов", т.е. диффузные стёкла?

    Ради этих рекламщиков Синельникова тут распиналась и всех зазывала?

    Ахахах.... трэш и угар.



    Во-первых где сказано что он их продает? Во-вторых стекла производства КНР. Не было сказано много нового, но с технической стороны есть вещи, на которые представители нашего тепличного комплекса обязательно обратят внимание и возможно что то используют, они присутствовали. Как сказал Игараси-сан особо нового ничего нет, но дьявол в мелочах. А опыт японских инвестиций в РФ - это дорого стоит. Это тот самый камикадзе, который с головой проделал весь этот путь и даже если теплица окупится через 10 лет, при сроке жизни в 30, это победа. Но обидно что о нас мнение в Японии ниже плинтуса и для этого масса причин. Самое главное что позиция японских инвесторов ясна и понятна, понятно что в ТОРах следовало бы доработать, какие условия необходимы и тд.

    А вы тут орёте потому-что журналисты присутствовали от 5 до 30 мин от разных СМИ и все как всегда с ног на голову поставили.

    Девушка, которая составляла статью, это были не бизнесмены, а исполнительный директор тепличного комплекса в г. Хабаровске, на встречи присутствовали не только фермеры, но и преподаватели, аспиранты. Семинар длился 5 часов, статья на 3 строфы...ужасно просто.



    Для особо одаренных подчеркнула то, что мне понравилось в этом комментарии.

    Есть повод задумать и поработать, а не писать всякую ересь, работать надо, контакт есть.

  • †♄ع ६ℵð

    †♄ع ६ℵð
    32 минуты назад

    Кароче опять всё понял. С семинаром обосрались.

    Япошки оказались никому не интересны. Приехали и оказались никому не нужны. Ещё и Китайские стёклы притащили - аще клауны.

    А какие им там условия нужны в ТОР или где там ещё - да всем плевать на них с высокой колокольни.

    Синелникова опять обосралась, видать не те биодобавки япошки ей подмешивают.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    28 минут назад

    Одно печально, что такие комментарии читают не только местные комментаторы, но и наши японские друзья. Представьте, люди несут расходы, едут с добрыми намерениями, проводят семинар, а тут такое вот мурло. Стыдно и грустно.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    6 минут назад

    †♄ع ६ℵð

    Кароче опять всё понял. С семинаром обосрались.

    Япошки оказались никому не интересны. Приехали и оказались никому не нужны. Ещё и Китайские стёклы притащили - аще клауны.

    А какие им там условия нужны в ТОР или где там ещё - да всем плевать на них с высокой колокольни.

    Синелникова опять обосралась, видать не те биодобавки япошки ей подмешивают.



    Изначально максимальная цифра присутствующих была заявлена в 40 человек, было более 50ти. Оборудование производства КНР, технологии и рассада Голландия.

    Условия ТОР нужны не им, а нам, они и без этих условий зашли на этот рынок, даже когда рубль по отношению к доллару упал в 2 раза, а соответственно йена и юань.

    А то что вы говорите бред пьяного или неадекватного человека, далекого от сути происходящего, таких называют диванными экспертами уровня пенёк обыкновенный.

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