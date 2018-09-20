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20сентября
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В Благовещенске настало время сменить граффити возле горпарка

В Благовещенске настало время сменить граффити возле горпарка
Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске объявили конкурс на лучший эскиз для стены граффити. Она находится на набережной Амура возле горпарка. В настоящее время на стене изображены космонавты Гагарин и Терешкова.

Художественный конкурс объявил отдел по делам молодежи администрации Благовещенска. Власти города при поддержке творческого сообщества «Катарсис» и за счет средств спонсора планируют заменить покрытие граффити-стены и нанести на нее новый рисунок. Размер стены – 8 на 2 метра. На рисунке будут указаны инициалы автора, а также перечислены наименования и контакты спонсоров и организаторов проекта.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать прямоугольный рисунок в соотношении 4:1 (ширина к высоте). «Рисунок должен изображать какую-либо интересную идею, задумку, которая бы привлекала внимание своей креативностью, а также вызывал желание подойти к нему и сфотографироваться», – сообщает администрация города.

Авторы должны отправить работы на электронный адрес отдела по делам молодежи: ormblag@mail.ru или отнести в управление по физической культуре, спорту и делам молодежи по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 97.

«Даже если вы не умеете рисовать, но у вас есть идея, которую можно реализовать в рамках конкурса, отправляйте свои задумки на электронный адрес отдела по делам молодежи. Мы обязательно рассмотрим каждое предложение», – подчеркивают специалисты управления.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 октября 2018 года. Узнать подробную информацию о конкурсе можно по телефону: (4162) 37-58-65.

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#городская власть #жизнь #конкурсы #культура


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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Давно пора. Гагарин для современной российской космонавтики уже не актуален. Терешкова за антинародные законы в думе голосует, по сути враг народа, да и к нашей области никакого отношения не имеет.

    Предлагаю Рогозина, это олицетворение нынешних достижений в освоении космического пространства. Ну и Яровую тогда, это олицетворение политики московских властей в отношении нашей области. Обоих изобразить в скафандрах, чтоб люди сильно не пугались.

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