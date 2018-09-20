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20сентября
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сегодня, 15:54 1

В РАО доказали, что проверка скорости чтения доводит школьников до заикания

В РАО доказали, что проверка скорости чтения доводит школьников до заикания
Фото: godliteratury.ru

Никакие скоростные характеристики не могут быть критерием оценки школьников начальных классов. Такое мнение высказала директор Института возрастной физиологии РАО, профессор Марьяна Безруких, выступая на экспертном семинаре «Безотметочное обучение в начальной школе: за и против», который состоялся 19 сентября в Российской академии образования.

Эксперт рассказала, что она проанализировала все крупные инновации, которые были внедрены в начальное образование за последние 50 лет (включая безотрывное письмо, скоростное чтение и пр.).

«До сих пор эти инновации никто не отменил, они сами потихоньку отмирают. Но, несмотря на то, что в стандартах начальной школы нет утвержденных нормативов скорости чтения, практически во всех наших школах скорость чтения до сих пор проверяют с секундомером в руках», ‒ отметила эксперт.

При этом, по ее словам, проверка скорости чтения доводит школьников до парезов лицевых мышц, заикания и тяжелых неврозов. Более того, директор Института возрастной физиологии РАО считает, что чтение вслух со скоростью выше 80-90 слов в минуту ‒ бессмысленное занятие, поскольку слуховой анализатор не воспринимает информацию в таком темпе, сообщает РИА Новости.

«В любом классе 25 процентов детей ‒ это медлительные дети», ‒ подчеркнула она, добавив, что выполнение задания на скорость создает нервозную обстановку для таких детей.

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#дети #школа


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    15 минут назад

    Это и не удивительно. Если наши дети шли в школу подготовленными, то есть умеющими читать и писать, то нынешнее поколение родителей этим не озабочены. Спрашивала детей во дворе, что они умеют, так только некоторые знают буквы, а уж о чтении и речи нет, вот и заикание. В ВУЗах будет полегче, там плати денежку, а на лекции можешь и не ходить, и выходят "специялисты"

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