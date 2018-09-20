В РАО доказали, что проверка скорости чтения доводит школьников до заикания
Никакие скоростные характеристики не могут быть критерием оценки школьников начальных классов. Такое мнение высказала директор Института возрастной физиологии РАО, профессор Марьяна Безруких, выступая на экспертном семинаре «Безотметочное обучение в начальной школе: за и против», который состоялся 19 сентября в Российской академии образования.
Эксперт рассказала, что она проанализировала все крупные инновации, которые были внедрены в начальное образование за последние 50 лет (включая безотрывное письмо, скоростное чтение и пр.).
«До сих пор эти инновации никто не отменил, они сами потихоньку отмирают. Но, несмотря на то, что в стандартах начальной школы нет утвержденных нормативов скорости чтения, практически во всех наших школах скорость чтения до сих пор проверяют с секундомером в руках», ‒ отметила эксперт.
При этом, по ее словам, проверка скорости чтения доводит школьников до парезов лицевых мышц, заикания и тяжелых неврозов. Более того, директор Института возрастной физиологии РАО считает, что чтение вслух со скоростью выше 80-90 слов в минуту ‒ бессмысленное занятие, поскольку слуховой анализатор не воспринимает информацию в таком темпе, сообщает РИА Новости.
«В любом классе 25 процентов детей ‒ это медлительные дети», ‒ подчеркнула она, добавив, что выполнение задания на скорость создает нервозную обстановку для таких детей.
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