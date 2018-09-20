Стала известна судьба собак с космодрома Восточный

Как отмечается, собаки на территории стартового и технических комплексов Восточного остались с момента строительства.

«Нахождение животные на промышленном объекте было опасно для их же жизни – были зафиксированы попытки проникновения животных, в частности, в энергоподстанции, что могло привести как к их гибели, так и к выводу оборудования из строя», – констатировали в пресс-службе.

Собаки были перемещены за периметр космодрома и отпущены. Животные не пострадали, сейчас они находятся на свободе.