Стала известна судьба собак с космодрома Восточный
В пресс-службе ФГУП «ЦЭНКИ» прокомментировали информацию о собаках на космодроме Восточный, судьбой которых озаботились волонтеры. Как выяснилось, с животными все в порядке, их отпустили на волю.
Как отмечается, собаки на территории стартового и технических комплексов Восточного остались с момента строительства.
«Нахождение животные на промышленном объекте было опасно для их же жизни – были зафиксированы попытки проникновения животных, в частности, в энергоподстанции, что могло привести как к их гибели, так и к выводу оборудования из строя», – констатировали в пресс-службе.
Собаки были перемещены за периметр космодрома и отпущены. Животные не пострадали, сейчас они находятся на свободе.
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