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20сентября
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сегодня, 15:44 3

Стала известна судьба собак с космодрома Восточный

Стала известна судьба собак с космодрома Восточный

В пресс-службе ФГУП «ЦЭНКИ» прокомментировали информацию о собаках на космодроме Восточный, судьбой которых озаботились волонтеры. Как выяснилось, с животными все в порядке, их отпустили на волю.

Как отмечается, собаки на территории стартового и технических комплексов Восточного остались с момента строительства.

«Нахождение животные на промышленном объекте было опасно для их же жизни – были зафиксированы попытки проникновения животных, в частности, в энергоподстанции, что могло привести как к их гибели, так и к выводу оборудования из строя», – констатировали в пресс-службе.

Собаки были перемещены за периметр космодрома и отпущены. Животные не пострадали, сейчас они находятся на свободе.

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#животные #космодром


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Комментарии
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  • Сашковна

    Сашковна
    4 часа назад

    Клево. Тупо выкинули

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    Вот и СТАЯ организовалась бездомных собак.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Для охраны объекта самый бюджетный вариант.

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