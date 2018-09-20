В Белогорске возле стадиона средь бела дня воспламенилась легковушка (видео)
Утром 20 сентября в Белогорске горел легковой японский автомобиль. Происшествие случилось в районе стадиона «Локомотив». Машина получила серьезные повреждения.
Сообщение о возгорании легковушки поступило пожарным сегодня в 11 часов, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. На место выехали силы пожарной части № 4 Белогорска – 8 человек, 2 автоцистерны. Когда они прибыли, машина уже горела открытым пламенем.
Видео: instagram.com/dtp_belogorsk
В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Люди не пострадали.
Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk
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