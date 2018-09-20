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сегодня, 15:35 0

В Белогорске возле стадиона средь бела дня воспламенилась легковушка (видео)

В Белогорске возле стадиона средь бела дня воспламенилась легковушка (видео)
Кадр: видео instagram.com/dtp_belogorsk

Утром 20 сентября в Белогорске горел легковой японский автомобиль. Происшествие случилось в районе стадиона «Локомотив». Машина получила серьезные повреждения.

Сообщение о возгорании легковушки поступило пожарным сегодня в 11 часов, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. На место выехали силы пожарной части № 4 Белогорска – 8 человек, 2 автоцистерны. Когда они прибыли, машина уже горела открытым пламенем.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади. Люди не пострадали.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

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#Белогорск #пожары #происшествия #транспорт


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