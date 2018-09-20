В Бурейском районе два брата разгромили кладбище

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В селе Безозёрное Бурейского района от рук вандалов пострадало сельское кладбище. Инцидент случился в среду, 19 сентября. В вандализме подозревают двух братьев. Одного из них местные жители задержали прямо на месте происшествия.

По словам местных жителей, ЧП произошло во второй половине дня 19 сентября. Около пяти часов вечера сельчане увидели дым, идущий со стороны погоста. Там они застали горящие венки и разгромленные могилы – на некоторых были выворочены памятники. В общей сложности пострадали 72 захоронения.

По словам сельчан, к инциденту причастны два брата. Обоим около 30 лет. Один – местный житель, который нигде не работает и его характеризуют как буйного, второй – приезжий.

«Один был задержан на кладбище жителями, которых привлек дым с места захоронения. Второй успел убежать, но потом пришел туда сам, якобы просто брата искал. Было видно, что они не трезвы. Еще около часу дня их обоих видели на кладбище – у них там похоронены родители. Они объясняют, что пришли помянуть родителей и отрицают, что это они сделали. Кладбище могло пострадать и загореться больше, потому что они шли среди могил и поджигали эти венки, а опавшая листва уже сухая. Могилы их родителей не пострадали», – рассказала глава Райчихинского сельсовета Наталья Сардатинова.

Оба брата задержаны и находятся в отделении Бурейской полиции.

«В УМВД России Бурейский поступило сообщение о том, что на кладбище села Безозёрное повреждены места захоронения. На место выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время они еще работают на месте происшествия. Установлено, что повреждены около 70 мест захоронения, в том числе надгробные памятники и плиты. Лица, причастные к данному происшествию, установлены. Они в настоящий момент находятся в отделе полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – прокомментировали в областной полиции.