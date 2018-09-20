Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:37 0

В Благовещенске открылся музей-мастерская Александра Тихомирова (фото)

В Благовещенске открылся музей-мастерская Александра Тихомирова (фото)

В четверг, 20 сентября, в Благовещенске состоялось открытие музея народного художника России Александра Тихомирова. В его мастерской по адресу: Пионерская, 14, можно увидеть и прочувствовать атмосферу, в которой творил художник, создавая свои знаменитые картины в жанре оконописи.

У входа в мастерскую установлена мемориальная табличка, которую создал другой амурский творец, – Николай Неведомский.

Открытие мемориального музея состоялось в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Художник Тихомиров в свое время активно сотрудничал и помогал в налаживании связей организаторов и гостей фестиваля с Китайской Народной Республикой.

«Единственное, что мы можем делать – это сохранять его память. Может быть, на будущий год нужно учредить какой-то специальный приз художникам и художникам-постановщикам, как у нас есть приз Валерия Приемыхова. Это будет справедливо», – сказал президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Внутри мастерской – антикварная мебель, самодельные стеллажи, рабочие инструменты художника, награды, фотографии с друзьями и известными людьми, библиотека Александра Евгеньевича.

«У нас это первый, наверное, на Дальнем Востоке случай, чтобы создали такой музей, – говорит вдова художника Елена Тихомирова. – Наша администрация пошла навстречу, и этот музей был создан. Эти стены сейчас принадлежат музею, и работать он будет по гибкому графику. Со слов директора музея, будут подстраиваться под экскурсии. Понадобится вечером – сделают вечером».

Александра Евгеньевича не стало 17 мая 2017 года. Подробно о художнике и об открытии музея в его мастерской написала Наталья Наделяева в авторской рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.

Просмотров всего: 593

#культура #память

Фотогалерея
+15

Культура 2

Александр Ильин: многие думают, что "Интерны" – это реалити-шоу
Культура 1

В Благовещенске настало время сменить граффити возле горпарка
Общество 3

Археологи Приамурья сделали важные открытия во время раскопок на месте будущего ГХК
Происшествия 51

Участник «Амурской осени» неудачно пошутил про набережную реки Амур (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь