В Благовещенске открылся музей-мастерская Александра Тихомирова (фото)

В четверг, 20 сентября, в Благовещенске состоялось открытие музея народного художника России Александра Тихомирова. В его мастерской по адресу: Пионерская, 14, можно увидеть и прочувствовать атмосферу, в которой творил художник, создавая свои знаменитые картины в жанре оконописи.

У входа в мастерскую установлена мемориальная табличка, которую создал другой амурский творец, – Николай Неведомский.

Открытие мемориального музея состоялось в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Художник Тихомиров в свое время активно сотрудничал и помогал в налаживании связей организаторов и гостей фестиваля с Китайской Народной Республикой.

«Единственное, что мы можем делать – это сохранять его память. Может быть, на будущий год нужно учредить какой-то специальный приз художникам и художникам-постановщикам, как у нас есть приз Валерия Приемыхова. Это будет справедливо», – сказал президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Внутри мастерской – антикварная мебель, самодельные стеллажи, рабочие инструменты художника, награды, фотографии с друзьями и известными людьми, библиотека Александра Евгеньевича.

«У нас это первый, наверное, на Дальнем Востоке случай, чтобы создали такой музей, – говорит вдова художника Елена Тихомирова. – Наша администрация пошла навстречу, и этот музей был создан. Эти стены сейчас принадлежат музею, и работать он будет по гибкому графику. Со слов директора музея, будут подстраиваться под экскурсии. Понадобится вечером – сделают вечером».

Александра Евгеньевича не стало 17 мая 2017 года. Подробно о художнике и об открытии музея в его мастерской написала Наталья Наделяева в авторской рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.