Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября

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В Амурской области 21 сентября будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки, в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы, местами дождь с мокрым снегом. Ветер по северу будет восточный, северо-восточный, по югу юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

Температура днем составит плюс 15…20, в осадках местами по северу будет плюс 5…10. Ночью термометры покажут по северу плюс 6…11, местами будет от минус 1 до плюс 4, по югу температура в ночные часы составит плюс 8…13, местами будет около плюс 5.

В Благовещенске ночью ожидается увеличение облачности, без осадков. Днем установится облачная погода, пройдет дождь. Юго-восточный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, в утренние часы увеличиваясь до 11 метров в секунду. Днем порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 10…12, днем – плюс 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.