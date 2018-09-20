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20сентября
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сегодня, 15:01 3

С компании-застройщика космодрома Восточный, хотят взыскать больше миллиарда

С компании-застройщика космодрома Восточный, хотят взыскать больше миллиарда
Фото: kam.business-gazeta.ru

Правительственный жилищный фонд подал иск к подрядчику космодрома Восточный. С компании ООО «ПСО "Казань"», принадлежащей депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, хотят взыскать более миллиарда рублей долга по займу, проценты и неустойку.

Арбитражный суд Республики Татарстан, в который поступил иск к подрядчику космодрома Восточный, оставил иск без движения из-за недочетов. Истцу предложили устранить их до 8 октября 2018 года.

Иск Госжилфонда связан с выданным ранее займом. Истец требует взыскать 940 377 163 рубля 75 копеек долга, 83 652 270 рублей 90 копеек процентов за пользование займом, 30 092 064 рубля неустойки, сообщает информационное агентство Regnum.

Компания-ответчик создана 15 марта 2002 года. В ноябре 2017 года ООО получило лицензию государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Компания из Татарии выступит подрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области. Общая стоимость контракта составляет 38,75 миллиарда рублей, площадь объекта составит 89 гектаров. Работы планируется завершить к 31 декабря 2022 года.

Гендиректор и единственный владелец ООО «ПСО "Казань"» – депутат Госсовета Республики Татарстан Равиль Зиганшин. За 2017 год он задекларировал доход 34 393 473 рубля 4 копейки.

Помимо участия в строительстве космодрома, компания известна тем, что выступала подрядчиком на крупных стройках, среди которых стадион «Самара Арена» к ЧМ–2018, стройки Универсиады–2013 в Казани.

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#строительство #суды


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Комментарии
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  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Строить во время надо и платить не пришлось бы

  • Sah

    Sah
    4 часа назад

    ну так и взыскивайте, мы не припятствуем

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    4 часа назад

    Так ведь там не такой большой срок то просрочили, лишь бы нажиться, сволочи

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