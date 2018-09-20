Участвовавший в выборах губернатора Сергей Левицкий стал врио главы администрации Циолковского

Замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Левицкий стал врио главы администрации ЗАТО Циолковский. Соответствующее решение вынесли депутаты думы Циолковского на заседании в четверг, 20 сентября.

В разговоре с ИА «Амур.инфо» Сергей Владимирович сообщил, что от нового назначения он ожидает плодотворной работы на благо Циолковского. Левицкий подчеркнул, что этот населенный пункт очень значим не только для Амурской области, но и для всей России.

«Самая главная задача – сделать, чтобы он был достойным городом, чтобы люди здесь жили достойно и комфортно. Планов очень много, на самом деле. Сейчас я не буду ничего менять в части кадрового состава администрации – до 31 октября. Посмотрим, если после конкурса доверят управлять муниципальным образованием в целом, то там уже будем смотреть по команде, специалистам. Потому что, еще раз повторяю, задач очень много – это и цифровизация муниципального образования, и очень много планов по благоустройству города», – поведал Сергей Левицкий.

31 октября должно состояться заседание думы Циолковского, на котором депутатам предстоит выбрать главу местной администрации, главу ЗАТО и председателя думы.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Левицкий участвовал в выборах губернатора Амурской области от партии «Справедливая Россия». Тогда Сергей Владимирович получил почти 8 % голосов избирателей.

Раньше главой администрации населенного пункта являлся Николай Кохно, который затем стал обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере. В июле сообщалось, что следователи завершили работу над уголовным делом Кохно, оно готово для передачи в суд.