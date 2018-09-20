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20сентября
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сегодня, 14:53 10

Участвовавший в выборах губернатора Сергей Левицкий стал врио главы администрации Циолковского

Участвовавший в выборах губернатора Сергей Левицкий стал врио главы администрации Циолковского

Замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Левицкий стал врио главы администрации ЗАТО Циолковский. Соответствующее решение вынесли депутаты думы Циолковского на заседании в четверг, 20 сентября.

В разговоре с ИА «Амур.инфо» Сергей Владимирович сообщил, что от нового назначения он ожидает плодотворной работы на благо Циолковского. Левицкий подчеркнул, что этот населенный пункт очень значим не только для Амурской области, но и для всей России.

«Самая главная задача – сделать, чтобы он был достойным городом, чтобы люди здесь жили достойно и комфортно. Планов очень много, на самом деле. Сейчас я не буду ничего менять в части кадрового состава администрации – до 31 октября. Посмотрим, если после конкурса доверят управлять муниципальным образованием в целом, то там уже будем смотреть по команде, специалистам. Потому что, еще раз повторяю, задач очень много – это и цифровизация муниципального образования, и очень много планов по благоустройству города», – поведал Сергей Левицкий.

31 октября должно состояться заседание думы Циолковского, на котором депутатам предстоит выбрать главу местной администрации, главу ЗАТО и председателя думы.

Как сообщало Амур.инфо, Сергей Левицкий участвовал в выборах губернатора Амурской области от партии «Справедливая Россия». Тогда Сергей Владимирович получил почти 8 % голосов избирателей.

Раньше главой администрации населенного пункта являлся Николай Кохно, который затем стал обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере. В июле сообщалось, что следователи завершили работу над уголовным делом Кохно, оно готово для передачи в суд.

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#городская власть #Циолковский


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Комментарии
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  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Ну не знаю, мне кажется не очень вариант

  • Арболет

    Арболет
    4 часа назад

    Серега дождался. И ему, хоть что то перепало. Удел выделили с крестьянами. Хотя нет. С космонавтами и ракетами.

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    8% мда, популярность зашкаливает

  • Арболет

    Арболет
    4 часа назад

    Не пойму зачем в благодарность за участие в выборах отдавать целый город? Могли бы и значком с надписью "За участие в чем то" ограничится.

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Плохая им досталась доля:

    Немногие вернулись с поля...

    Не будь на то господня воля,

    Не отдали б... Москвы!…

    Автор: М. Ю. Лермонтов

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    4 часа назад

    Жаль Циолковский, могли получше выбрать человека

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    маргарин беспонтовый

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Зачем он там?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    надо теперь Ракутину пристроить

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Ближайшей ракетой в космос..

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