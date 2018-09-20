Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 1

Сбербанк заподозрил хабаровчанина в финансовом терроризме

Сбербанк заподозрил хабаровчанина в финансовом терроризме
Фото: sravni.ru

Молодому человеку из Хабаровска отказались перевыпускать карту. В банке сослались на ФЗ о противодействии финансовому терроризму.

Держателю зарплатной карты Сбербанка 13 сентября этого года стали одна за одной приходить смс с отказом оплаты услуг и покупок. Как и положено делать в таких ситуациях, 26-летний хабаровчанин позвонил на горячую линию банка, рассказал, что операции не проходят.

«Оператор-консультант пояснил, что это могут быть мошенники и посоветовал перевыпустить карту. Я согласился. Срок изготовления новой составил четыре рабочих дня», – рассказал Владимир Ченцов, хабаровчанин.

18 сентября пришло сообщение, что Владимир может получить новую карту. Однако в банке мужчине отказались ее выдавать, сославшись на федеральный закон.

«По неизвестной для нас причине вам отказано в выдаче карты. Если честно, за всю мою практику такое в первый раз», – пояснил менеджер. Владимиру посоветовали обратиться с запросом на горячую линию, что он и сделал. Сегодня утром ему пришел ответ, больше похожий на розыгрыш.

«В выпуске/перевыпуске банковской карты отказано на основании федерального закона № 115 – ФЗ от 07.08.2001. В ближайшее время пересмотр решения невозможен», – ответила на запрос Юлия Давыдова, начальник сектора обработки обращений ПАО Сбербанк.

Посмотрев в указанный ФЗ, Владимир ничего не понял. Федеральный закон № 115 – это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Какой может быть терроризм, если я на эту карту получаю зарплату в размере 20 тысяч рублей и не более. Что я за террорист такой», – возмутился Владимир Ченцов.

Банковский счет не был заблокирован, но для получения зарплаты Владимиру нужно будет проводить множество финансовых операций, сообщает DVHab.ru.

Просмотров всего: 594

#происшествия


Происшествия 2

Назван ущерб от пожара на улице Институтской в Благовещенске (фото)
Происшествия 2

В Благовещенске стекло автомобиля разбили бутылочкой от детского питания
Происшествия 1

В Приамурье полицейские помогли аисту со сломанным крылом
Происшествия 1

В Благовещенске жильцов дома эвакуировали из-за пожара (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    43 минуты назад

    На йуг этот сбер слать надо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь