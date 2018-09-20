Сбербанк заподозрил хабаровчанина в финансовом терроризме

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Молодому человеку из Хабаровска отказались перевыпускать карту. В банке сослались на ФЗ о противодействии финансовому терроризму.

Держателю зарплатной карты Сбербанка 13 сентября этого года стали одна за одной приходить смс с отказом оплаты услуг и покупок. Как и положено делать в таких ситуациях, 26-летний хабаровчанин позвонил на горячую линию банка, рассказал, что операции не проходят.

«Оператор-консультант пояснил, что это могут быть мошенники и посоветовал перевыпустить карту. Я согласился. Срок изготовления новой составил четыре рабочих дня», – рассказал Владимир Ченцов, хабаровчанин.

18 сентября пришло сообщение, что Владимир может получить новую карту. Однако в банке мужчине отказались ее выдавать, сославшись на федеральный закон.

«По неизвестной для нас причине вам отказано в выдаче карты. Если честно, за всю мою практику такое в первый раз», – пояснил менеджер. Владимиру посоветовали обратиться с запросом на горячую линию, что он и сделал. Сегодня утром ему пришел ответ, больше похожий на розыгрыш.

«В выпуске/перевыпуске банковской карты отказано на основании федерального закона № 115 – ФЗ от 07.08.2001. В ближайшее время пересмотр решения невозможен», – ответила на запрос Юлия Давыдова, начальник сектора обработки обращений ПАО Сбербанк.

Посмотрев в указанный ФЗ, Владимир ничего не понял. Федеральный закон № 115 – это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Какой может быть терроризм, если я на эту карту получаю зарплату в размере 20 тысяч рублей и не более. Что я за террорист такой», – возмутился Владимир Ченцов.

Банковский счет не был заблокирован, но для получения зарплаты Владимиру нужно будет проводить множество финансовых операций, сообщает DVHab.ru.