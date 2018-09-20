Результаты выборов в Приморском крае официально отменены

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За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, 1 против.

«Решение мы принимаем с учетом мнения ЦИК», – сказала председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.

Новые выборы губернатора Приморского края могут быть назначены через три месяца. Дату проведения установит законодательное собрание региона.

Тем временем сотрудники главка СК по Приморскому краю приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора, сообщает РИА Новости. «Если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», – сказал представитель следственного управления.

Это первый в истории современной России случай, когда отменяются итоги выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Ситуацию обострил тот факт, что выборы в Приморье прошли в два тура. Второй тур проводили 16 сентября. По его итогам возник скандал. Стороны – единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко – обвинили друг друга в подтасовках. В результате ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными результаты голосования. Комиссия Центризбиркома, работавшая в Приморье, выявила многочисленные нарушения.

Подобная ситуация, когда выборы признали недействительными, возникла в Амурской области в 1996 году. Тогда действующий губернатор Юрий Ляшко набрал 41,2 % голосов и отстал от спикера облсовета Анатолия Белоногова на 189 голосов. Графологи усомнились в подлинности подписей на протоколах с некоторых участков. Областной суд признал выборы недействительными. Однако на повторных выборах победу вновь держал Анатолий Белоногов, причем с большим отрывом.