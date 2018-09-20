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20сентября
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сегодня, 14:36 23

Результаты выборов в Приморском крае официально отменены

Результаты выборов в Приморском крае официально отменены
Фото: Федеральное агентство новостей

Обновлено: 16:29

20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Дальний Восток», находившийся на заседании.

За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, 1 против.

«Решение мы принимаем с учетом мнения ЦИК», – сказала председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.

Новые выборы губернатора Приморского края могут быть назначены через три месяца. Дату проведения установит законодательное собрание региона.

Тем временем сотрудники главка СК по Приморскому краю приступили к проверкам по фактам нарушений на выборах губернатора, сообщает РИА Новости. «Если будут признаки преступлений, то будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», – сказал представитель следственного управления.

Это первый в истории современной России случай, когда отменяются итоги выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Ситуацию обострил тот факт, что выборы в Приморье прошли в два тура. Второй тур проводили 16 сентября. По его итогам возник скандал. Стороны – единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко – обвинили друг друга в подтасовках. В результате ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными результаты голосования. Комиссия Центризбиркома, работавшая в Приморье, выявила многочисленные нарушения.

Подобная ситуация, когда выборы признали недействительными, возникла в Амурской области в 1996 году. Тогда действующий губернатор Юрий Ляшко набрал 41,2 % голосов и отстал от спикера облсовета Анатолия Белоногова на 189 голосов. Графологи усомнились в подлинности подписей на протоколах с некоторых участков. Областной суд признал выборы недействительными. Однако на повторных выборах победу вновь держал Анатолий Белоногов, причем с большим отрывом.

Просмотров всего: 1153

#губернатор #Дальний Восток #происшествия


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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    4 часа назад

    Отменить то отменили но и так все понятно, раз ЛДПРаст продался

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    Глеб Жеглов

    раз ЛДПРаст продался



    Два ЛДПРаст продался

    три ЛДПРаст продался

    Скоро вся партия перейдет

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    Глеб Жеглов

    Отменить то отменили но и так все понятно, раз ЛДПРаст продался



    Так в Приморье же КПРФ.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    ЛДПРовцам ничего отменять не надо, они сами все сольют.

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    4 часа назад

    Хорошо, что отменили, а то коммунист со своими приколами типа голодовки это прям нечто, ребенок, зачем во власть полез?

  • RoMich

    RoMich
    4 часа назад

    Ищенко мог бы в замы пойти или в сенатордуму консолидироваться. Значит не все еще потеряно.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    А ему оставалось делать? Как Вани Абрамову, засунуть язык в задницу и наблюдать как власть радуется украденной победе?

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    как только у кого понос-так сразу надо писать про ЛДПР

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    RoMich

    Ищенко мог бы в замы пойти или в сенатордуму консолидироваться. Значит не все еще потеряно.



    мог бы, но ему не предложили, а не предложили, потому как не боятся, как соперника

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Глеб Жеглов

    Отменить то отменили но и так все понятно, раз ЛДПРаст продался



    это эротический сон едрососок

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Братеев1как только у кого понос-так сразу надо писать про ЛДПР


    Какая партия, такие и обстоятельства.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Sah
    RoMich

    Ищенко мог бы в замы пойти или в сенатордуму консолидироваться. Значит не все еще потеряно.



    мог бы, но ему не предложили, а не предложили, потому как не боятся, как соперника


    Если бы не боялись, то и протоколы бы не переписывали.

    А так наверняка предлагали едроплюшки, просто человек не купился. А ваши все купились, вот вас и бомбит.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    13:18, 20 сентября 2018 Хабаровск

    Зомбируйте нас: районные СМИ обязали опубликовать статью о договоренности Фургала и Шпорта (ДОКУМЕНТ)

    Редакторы районных газет получили указание из правительства Хабаровского края опубликовать статью некоего политолога Ильина. Речь в ней идет о том, что кандидат на пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал принял предложение оппонента Вячеслава Шпорта войти в его команду в качестве первого зампреда, а потому его участие в выборах становится просто формальностью.

    По словам главреда одной из газет, статью прислали в начале этой недели с пометкой - опубликовать в обязательном порядке.



    — В статье говорится о том, что Фургал проводил активную агитацию, в то время как Шпорт не отвлекался на избирательную кампанию, продолжая заниматься своей основной деятельностью. И что своим согласием кандидат от ЛДПР поддержал оппонента. В общем, если коротко, суть статьи в том, что между кандидатами достигнута договоренность, которая сомнению не подлежит. Наша администрация задергалась, стали звонить, спрашивать, буду я публиковать статью с таким подтекстом, что отказываться не стоит. Знаю, что труд господина Ильина получили все районные газеты края, — сказала редактор.



    Напомним, избирательная комиссия Хабаровского края не планирует отменять повторное голосование на выборах губернатора региона из-за договоренности кандидатов о совместной работе в правительстве края, сообщили в краевом избиркоме.

    Юлия Рудакова, новости Хабаровска на DVhab.ru

    Источник — Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

    Статья полностью: https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/09/20/88564/#ixzz5RcmTYBjY

    Новости Хабаровска на DVHAB.RU

    Привет и благодарность от едросни подсуетившейся с такой же заметкой , редакции АИнфо.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Рив походу понос ваше естественное состояние-круглосуточно

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Так шта хабаровчане не будьте зомбобаранами, раз едросня всеми силами против ЛДПР и Фургала, то Надо голосовать ЗА. Это и будет ей , кроме прочего, ваше НЕТ. А сосню всякую нефик слушать, удел ее такой - пресмыкаться.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Здесь хабаровчан нет, тут сидят амурчане.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Братеев1Рив походу понос ваше естественное состояние-круглосуточно


    Гыгы ... в который раз убеждаюсь, какой Труш, такой и трушебот.

    Вы кроме расклеивания ярлыков, еще хоть на что нибудь способны?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    да засранец это не ярлык-это физиологическое состояние человека

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Рив Норин

    Здесь хабаровчан нет, тут сидят амурчане.



    тут сидят в основном форумные крутилки веток

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    и строчат со стапятидесяти ников.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    это если уж уточнять начинать

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    удален

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    1 час назад

    Братеев1

    да засранец это не ярлык-это физиологическое состояние человека



    Да он даже подражать Трушу начинает

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