Волонтеры озабочены судьбой десятков щенков, которые жили на космодроме Восточный

Фонд «Горячие сердца» и организация «Кошкин дом» сообщили в социальных сетях об инциденте с животными на космодроме Восточный. На его территории проживали около 40 щенков и несколько взрослых собак, но люди отловили псов и куда-то увезли. Волонтеров волнует, что стало с животными.

«Сначала было обращение людей с космодрома, работающих там, – рассказала ИА "Амур.инфо" руководитель фонда "Горячие сердца" Алла Великжанина. – Обращение было анонимное. Было сказано о том, что на космодроме сложилась такая ситуация: очень большое количество щенков, и руководство ими недовольно. Якобы руководством было дано задание убрать собак. Про способы не было сказано ничего. Люди говорили о том, что собак собираются или куда-то вывезти, еще что-то с ними сделать, или уничтожить. Это со слов людей, которые там работают».

По словам Аллы Великжаниной, собаки на территории космодрома живут достаточно долго. Возможно, они для чего-то использовались. Во всяком случае, они там появились благодаря людям. Животные не стерилизованные, это привело к тому, что они расплодились.

«В один прекрасный момент странным образом вместо нескольких собак образовалась стая – 40 щенков принесли суки практически в один момент... Щенки росли, а вместе с ними росли и проблемы...» – констатируют волонтеры. Животные стали мешать людям.

«Изначально, когда мне позвонили люди, которые должны были заниматься отловом этих собак, транспортировкой их куда-то, когда нам предложили их забрать, я объяснила, что одномоментно это невозможно. Потому что это очень большое количество. Мы посоветовались с зоозащитными организациями и нашли пути решения этой проблемы. То есть мы готовы были за это взяться. Мы предложили помощь в стерилизации, потому что если мы устраним последствия, но не устраним причину, то все то же самое повторится через какое-то время, даже не очень долгое.

Было обещано, что на следующий день с нами свяжутся, перезвонят и мы обсудим. И все, тишина. Потом пришло видео с космодрома о том, что собак отлавливают и куда-то транспортируют. Куда – нам неизвестно», – рассказывает Алла Великжанина.

Волонтеры хотят знать, что стало с животными, где они теперь. Надеются, что они живы. Связаться с Аллой Великжаниной можно по телефону 8-924-841-13-99.

Видео: instagram.com/goryachie_cerdca

Видео: instagram.com/goryachie_cerdca