Елена Летучая побывала в колледже Благовещенска, где училась 20 лет назад (видео)

Фото: скриншот видео instagram.com/elenapegas

Елена Летучая, которая играет в спектакле «Родственные связи» на фестивале кино и театра «Амурская осень», съездила в финансово-экономический колледж. В этом учебном заведении, по ее признанию, она училась 20 лет назад.

Видео поездки в свою альма-матер она выложила на странице в социальной сети.

«Поскольку спектакль сегодня вечером, решила доехать до своего заведения. Ну как своего – я здесь какое-то время 20 лет назад училась, в финансово-экономическом. Мне было 18 лет, когда я приехала в Благовещенск из-под маминого и папиного крыла, жила вот в этой общаге», – рассказала Елена.

«Вот вход. Когда я заканчивала, я жила вот в этом окошке, – комментировала Летучая, указывая на окна на третьем этаже общежития. – А до этого в каком-то из этих – не помню».

Судя по опубликованным кадрам, Елена побывала у входа в финансово-экономический колледж. И как рассказали в учебном заведении, внутри известную телеведущую никто не видел.

«Дежурная говорит, что в колледж она не заходила. А сейчас смотрим в Инстаграме – она выложила про нас. Вообще-то, мы так и думали, что она зайдет, потому что знаем, что она наша выпускница. Но, может, где-то мимо дежурной прошла – не знаю. Я работала, когда она училась, но ее не помню», – поделилась одна из сотрудниц колледжа.

Помимо финансово-экономического колледжа Елена побывала на благовещенской набережной в районе улицы Пионерской.

«Это Благовещенск, река Амур, а дальше уже Китай. Можно переправляться, нужно только иметь загранпаспорт. Если прислушаться, можно даже слышать китайский», – рассказала своим подписчикам Летучая.

Показала она и памятник Дружку, установленный на набережной после разрушительного наводнения 2013 года.

«Этого памятника раньше не было. Собака по кличке Дружок – памятник создан по инициативе Первого канала и газеты "Амурская правда". Наводнение было в 2013 году в Амурской области, и эта собака стала символом мужества, преданности и любви», – процитировала Елена надпись на табличке.

В Благовещенск Елена Летучая прилетела утром в четверг, 20 сентября. Фото возле аэропорта Игнатьево она подписала так: «Волнительно посещать места где ты вырос. Особенно знаково, что сегодня моя премьера на театральной сцене. Родная земля поможет».

Театральный дебют известной телеведущей состоится 20 сентября в 19:00 на сцене ОКЦ.

Видео, фото: instagram.com/elenapegas