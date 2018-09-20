В Благовещенске пришли на помощь людям, чей катер сел на мель
Вечером 19 сентября в Благовещенске в районе Астрахановки понадобилась помощь спасателей. Здесь на реке Зее сел на мель катер «Амур» с тремя гражданами на борту. Самостоятельно продолжить движение они не могли.
Для оказания помощи на место происшествия отправились судно ГИМС Главного управления МЧС России по Амурской области «Альбатрос», а также расчет ПСО управления ГО ЧС Благовещенска, в составе 2 человек и 1 плавсредства.
Как сообщается в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, по состоянию на 23:30 19 сентября катер был снят с мели. Граждане самостоятельно убыли с места происшествия. Их состояние здоровья удовлетворительное.
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