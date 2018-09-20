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20сентября
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сегодня, 12:46 1

В Благовещенске пришли на помощь людям, чей катер сел на мель

В Благовещенске пришли на помощь людям, чей катер сел на мель
Фото: 28.mchs.gov.ru (архивное фото)

Вечером 19 сентября в Благовещенске в районе Астрахановки понадобилась помощь спасателей. Здесь на реке Зее сел на мель катер «Амур» с тремя гражданами на борту. Самостоятельно продолжить движение они не могли.

Для оказания помощи на место происшествия отправились судно ГИМС Главного управления МЧС России по Амурской области «Альбатрос», а также расчет ПСО управления ГО ЧС Благовещенска, в составе 2 человек и 1 плавсредства.

Как сообщается в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ, по состоянию на 23:30 19 сентября катер был снят с мели. Граждане самостоятельно убыли с места происшествия. Их состояние здоровья удовлетворительное.

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#происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • косыночка

    косыночка
    1 час назад

    На фото не амур, это точно.

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