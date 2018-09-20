Археологи Приамурья сделали важные открытия во время раскопок на месте будущего ГХК

Фото: АО «НИПИГАЗ»

Во время археологических раскопок средневекового поселения на месте возможного строительства Амурского ГХК были найдены уникальные артефакты. Благодаря находкам эксперты сделали ряд важный открытий.

Раскопки проводились в окрестностях Свободного на месте памятника «Черниговка, селище-5», исследуемого при поддержке СИБУРа. Там обнаружены уникальные артефакты, и археологи уже сообщают о новых принципиально важных итогах для амурской раннесредневековой археологии.

Сообщается, что исследуемые специалистами жилища позволяют пересмотреть традиции домостроительства в эпоху раннего средневековья. В полуземлянках зафиксированы своеобразные выходы из жилищ в одной из стенок в виде небольшого туннеля, тогда как раньше считалось, что выход осуществлялся через дымовое отверстие в крыше.

«Большой массив информации дали артефакты, обнаруженные в межжилищном пространстве, на периферии древнего селища. Это и фрагменты сосуда со следами ремонта путем скрепления стенок металлическими скобами, и предметы искусства. Впервые на амурских раннесредневековых, михайловских памятниках найдена мелкая скульптурная пластика, представленная фигурками животных — медведь и свинья, — изготовленных из глины, обожжённой в костре. Также получена значительная серия изделий из кости — наконечники стрел разной формы, проколки, кочедык — костяная острая палочка для развязывания узлов, подвеска из когтя птицы, служившая украшением. Немаловажной находкой является бронзовая нашивка на одежду лапчатого типа», — говорит руководитель экспедиции, директор «Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области» Денис Волков.

Отдельно о каждой из уникальных находок ученые рассказали на своей странице в Инстаграм.

«Мы часто находили фрагменты сосудов, и даже целые формы с параллельными отверстиями, и даже вроде как все согласились, что это дырочки для ремонта лопнувшего сосуда. Но всегда было мнение, что ремонт осуществлялся ремнями или верёвками, продетыми через отверстия. Ха! Михайловцы делали это при помощи металлических скоб. Такого ещё не было! Самое интересное, что мы бы никогда не нашли этот фрагмент и не сделали это открытие, если бы не раскопки большой площадью, организованные компанией СИБУР», – сообщили в Центре.

Фигурка медведя

«Ну а эта находка взорвала наши эмоции и подстегнула уставших ребят к работе. Это мишка. Маленький мишка из глины, мини-скульптура. Мелкая пластика. Я видел такие вещи только в книгах и даже не мог поверить, что когда-либо такое будет у меня на раскопе. Я счастлив и рад. Эмоции переполняют. Да, забыл сказать, его, скорее всего, носили на шее на верёвочке (там дырочки есть). Если не ошибаюсь, в амурской археологии такие вещи найдены впервые, тем более в раннесредневековом памятнике», – с восторгом написал Денис Волков.

Фгурка свинки

Находки стали возможны благодаря исследованию памятника большой площадью в границах всего древнего поселка.

Это позволило найти серию артефактов и собрать полную информацию о конкретном этапе жизни древнего человека.

Наконечник стрел из кости

Археологические раскопки памятника продолжаются. Они будут завершены в полевой сезон 2018 года. Ориентировочно до конца сентября-середины октября, уточнил Денис Волков. По его словам, после раскопок археологический объект перестанет существовать, а найденный археологический материал обработают и передадут в Амурский областной краеведческий музей, как это положено по закону.

Наконечник стрел из кости

Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области привлек студентов исторического отделения БГПУ.

Экспедиция стала одним из самых масштабных археологических проектов на территории Амурской области. Площадь работ составляет 1 675 квадратных метров.

Памятник археологии «Черниговка, селище-5» предположительно II—VI века нашей эры относится к михайловской археологической культуре, распространенной на территории западного Приамурья. Он был открыт сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области в 2016 году в ходе выполнения археологической разведки площадки возможного строительства Амурского газохимического комплекса. Заказчиком исследования выступил СИБУР с участием НИПИГАЗа, который является генеральным проектировщиком по проекту. Об этом сообщают в компании СИБУР.

Фото: СИБУР