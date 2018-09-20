В Приамурье женщина-опекун обокрала 93-летнего пенсионера

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В Амурской области к реальному сроку лишения свободы осуждена опекун 93-летнего пенсионера. 38-летняя женщина сумела войти в доверие к дедушке и обокрала его.

38-летнюю уроженку Республики Бурятия судил Благовещенский городской суд. Женщина признана виновной в совершении кражи. Являлась опекуном 93-летнего пенсионера, она оказывала ему услуги по уборке дома. Между ними сложились доверительные отношения. 15 февраля текущего года опекун украла деньги – 46 000 рублей, – которые старик держал под матрасом.

При изучении личности обвиняемой следствие установило, что ранее она неоднократно судима, в том числе за кражи, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении наказания суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшему, а также состояние ее здоровья. Женщине назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии-поселении.