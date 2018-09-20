Злая бабушка застрелила аллигатора, который ее обидел

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Пожилая американка застрелила аллигатора из мести, так как подозревала рептилию в хищении пони. Для убийства женщине хватило одного выстрела.

Джуд Кокрэн (Judy Cochran), избранная в мае мэром города Ливингстон штата Техас, убила рептилию длиной в 3,6 метра и весом в 263 килограмма. Мясо аллигатора Кокрэн планирует съесть, из его кожи изготовить ботинки, а его огромную голову повесить в своем рабочем кабинете.

Кокрэн, недавно ставшая прабабушкой, объяснила, что обычно не занимается охотой, но именно с этим аллигатором у нее были старые счеты. Три года назад с ее ранчо пропал любимый пони, его останки так и не нашли. Женщина считает, что его съел аллигатор.

С тех пор она внимательно следила за всеми аллигаторами, появляющимися на территории ранчо, но ни один не казался ей достаточно большим. Только в понедельник, 17 сентября, она заметила рептилию нужного размера. Кокрэн признается: ей очень повезло, что он появился именно во время короткого сезона охоты на аллигаторов, который длится всего 20 дней в сентябре.

На территории ранчо установили ловушку на аллигатора, и тот попался. Кокрэн прибыла на место и убила рептилию одним выстрелом. Его тело немедленно доставили таксидермисту.

По словам Кокрэн, в том же озере девять лет назад ее пятилетний внук застрелил другого аллигатора, сообщает «Лента.ру».