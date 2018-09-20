«Проклятие монахини», «Лондонские поля», «Агент Джонни Инглиш 3.0»: кинопремьеры недели

Фото: Ovideo.Ru

Семь кинопремьер подготовили благовещенские кинотеатры для горожан. Желающие могут посмотреть драматический триллер «Простая просьба», фильм ужасов «Проклятие монахини», комедию «Агент Джонни Инглиш 3.0», мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве», триллер «Лондонские поля», комедийное фэнтези «Человек, который убил Дон Кихота» и мультфильм «Похитители носков». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Простая просьба

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Режиссер: Пол Фиг. Актеры: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, «Островах», кинокомплексе «Благовещенск».

Проклятие монахини

Фильм ужасов режиссёра Корина Харди, спин-офф фильма «Заклятие 2». Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

Режиссер: Корин Харди. Актеры: Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Ааронс.

Ленту покажут в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК профсоюзов.

Агент Джонни Инглиш 3.0

Британский комедийный фильм, продолжение фильма «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» (2011). Как и первые две части, фильм является пародией на шпионские боевики, в том числе на последние фильмы о Джеймсе Бонде. Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Режиссер: Дэвид Керр. Актеры: Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК профсоюзов.

Храброе сердце. Заговор в королевстве

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе с друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

Режиссеры: Томас Боденштайн, Marcus Hamann. Актеры: Том Герхардт, Йелла Хаазе, Bianca Heinicke, Кристоф Мария Хербст.

Мультфильм покажут в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК профсоюзов.

Лондонские поля

Фильм по сценарию Роберты Хенли, основанному на одноимённом романе Мартина Эмиса. Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…

Режиссер: Мэтью Каллен. Актеры: Эмбер Хёрд, Джемма Чан, Кара Делевинь, Тео Джеймс.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова» и ДК Профсоюзов.

Человек, который убил Дон Кихота

Приключенческое комедийное фэнтези режиссёра Терри Гиллиама, вольно основанное на романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Картина создавалась в течение 29 лет.

Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он… и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла…

Режиссер: Терри Гиллиам. Актеры: Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко.

Фильм покажут в кинокомплексе «Благовещенск».

Похитители носков

Может быть, у вас вчера или в эту самую минуту пропал носок. Кто в этом виноват? Носкоед! Загадочное и неуловимое существо, которое пожирает один носок из пары.

Режиссер: Галина Миклинова. Актеры: Криштоф Гадек, Ян Максиан, Давид Новотны, Онджей Троян.

Мультфильм можно посмотреть в ДК профсоюзов.